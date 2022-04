Danske Bank dropper udbytte: Forventer bøde af 'væsentlig karakter'

Aktionærerne i Danske Bank kommer ikke til at kunne se frem til at få udbetalt udbytte i forbindelse med næste regnskab. Hvidvaskskandalen hjemsøger fortsat banken

Hvidvaskskandalen spøger fortsat i Dansk Bank. Og det kommer aktionærerne nu til at mærke konsekvenserne af.

Banken vil nemlig ikke udbetale udbytte i sammenhæng med regnskabet for første kvartal 2022. Det oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

Den korte forklaring på beslutningen er Estlandsagen, der handler om mistanke om hvidvask i bankens filial i Estland, og usikkerhed forbundet med sagen.

'Danske Bank er endnu ikke i stand til med pålidelighed at kunne vurdere timing, forudsætningerne for en eventuel løsning eller størrelsen af et eventuelt forlig eller bøder, som formentlig er af væsentlig karakter, og vil ikke kommentere drøftelser med myndighederne', skriver banken i en pressemeddelelse.

Det er netop på den baggrund, at bestyrelsen har besluttet, at Danske Bank ikke udbetaler udbytte i forbindelse med offentliggøren af delårsrapporten for 1. kvartal 2022.

Milliarder væltede ind

Fra 2007 til 2015 strømmede milliarder af kroner gennem bankens estiske filial. Mange af pengene vurderes som mistænkelige.

Siden har Danske Bank forladt det estiske marked. Men sagen er ikke lukket og bliver stadig undersøgt af myndigheder.

I pressemeddelelsen fra Danske Bank lyder det, at banken er i indledende drøftelser med amerikanske og danske myndigheder om en afgørelse i sagen.

7,50 kr. pr. aktie

Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2021 meddelte Danske Bank, at der ville blive udbetalt 7,50 kroner per aktie for hele året. Heraf blev to kroner udbetalt umiddelbart efter generalforsamlingen tidligere på året.

De resterende 5,50 kroner er der endnu ikke sat dato på. Men efter planen skulle de udbetales løbende efter hvert kvartal.

- For at sikre en forsvarlig kapitalstyring med en høj grad af fleksibilitet set i lyset af Estlandsagen har banken meddelt, at den har til hensigt at udbetale udbytte for 2021 på grundlag af den sædvanlige vurdering af bankens kapitalforhold ved udgangen af hver kvartalsperiode, skriver Danske Bank.