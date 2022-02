Danske Bank har opkrævet for meget gæld fra tusindvis af inkassokunder i Danmark, og det samme kan være sket for kunder i Norge

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

- Vi vil foretage en udvidet analyse i Norge for at klarlægge de potentielle konsekvenser samt potentielle afledte problemstillinger og behovet for en mulig indsats over for de berørte inkassokunder, skriver banken i pressemeddelelsen.

