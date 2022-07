Danske Bank i stort fald

Gårsdagens nedjustering fra Danske Bank får nu konsekvenser for storbanken på aktiemarkedet.

En enkelt aktie i banken stod mandag morgen til 102 kroner stykket, men kort tid efter den danske børs åbnede klokken ni, er prisen på faldet til omtrent 96 kroner stykket. Et fald på små 6 procent.

Reaktionen kommer efter, at Danske Bank i går nedjusterede årets resultat.

'Forventningerne til årets resultat for 2022 nedjusteres til 10-12 mia. kr', skrev banken i en pressemeddelelse i går.

Tilbage i februar var forventningen dog, at årets resultat for 2022 ville ende med 13-15 milliarder kroner.

Banken skrev ligeledes, at man oplevede fremskridt i bankens kerneforretning, men at nedjusteringen i høj grad er et resultat af den generelle nedgang på det finansielle marked og de store rentestingninger.

Også Jyske Bank, ISS og Mærks A-aktie åbner med røde tal.

Det samlede C20-indeks er i skrivende stund nede med 1 procent.

Det går op og ned på aktiemarkedet - få her investeringsøkonom Per Hansens råd til, hvordan du skal handle i et rødt marked.