De estiske myndigheder mistænker 19 tidligere ansatte og chefer i Danske Banks filial i Estland i sagen om hvidvask, der kom frem for fem år siden.

Det skriver Berlingske. Tidligere har det været fremme, at de estiske myndigheder havde fokus på 10 tidligere ansatte.

Avisen har set en rapport fra den estiske anklagemyndighed, hvor de 19 tidligere ansatte er mistænkt for 'i fællesskab og på koordineret vis' at have hvidvasket penge'. Personerne er ikke sigtet eller dømt.

Opdateres ...