Danske Banks klimaaftryk stikker af

Danske Banks klimaaftryk er næsten lige så stort som Danmarks samlede klimaaftryk. Banken har nemlig mange lån og investeringer i olieselskaber og andre koncerner med store CO2-udslip.

Det fremgår af en rapport, som banken selv har lavet, skriver DR.

Lån og investeringer betyder, at Danske Bank er ansvarlig for udslip på 41 millioner ton CO2 årligt. Danmarks samlede klimaaftryk - husholdninger, industri og landbrug - er på 45 millioner ton CO2.

Kristin Parello-Plesner, der er chef for bæredygtighed i Danske Bank, kalder bankens store klimaaftryk for 'lidt af en øjenåbner'. Hun fortæller, at banken har planer om at klimaaftrykket skal være halveret i 2030.

- Vi vil halvere de 41 millioner ton CO2 frem mod 2030. Og det er en meget, meget ambitiøs målsætning, siger hun.

I december fik banken kritik af aktionærer, der ikke var tilfredse med, at den scorede næstlavest i en rapport, som sammenlignende strategier, politikker og mål inden for klima og biodiversitet blandt de 50 største banker i Europa.

Flere investorer bad blandt andet banken om at tage mere ansvar for sine forretninger.

I rapporten om bankerne - der er lavet ngo'en ShareAction - fremgår det blandt andet, at Danske Banks politikker for fossile brændstoffer 'er fuld af smuthuller'. Det fortalte Lydia Marsden, der er en af forfatterne bag rapporten og har haft ansvar for at undersøge Danske Bank, til Information.

- Vi fandt ud af, at når man går i detaljer med Danske Banks politik, er den fuld af smuthuller.

- Den har en bred struktur i forhold til undtagelser, der kan tillade banken fortsat at finansiere olie- og gasvirksomheder, som Danske Bank burde ekskludere, sagde Lydia Marsden.

I rapporten fremgik det også, at Danske Bank ikke har sat 'altomfattende mål for udledningsreduktion' for deres aktiviteter i 2030.