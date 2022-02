Danske Banks milliardoverskud skyder i vejret

Danske Bank mere end fordobler sit overskud i 2021 til 12,9 milliarder kroner efter et 2020 præget af corona. I 2020 var overskuddet på 4,6 milliarder kroner. Det viser regnskabet torsdag morgen.

I 2020 hensatte banken syv milliarder kroner til tab på udlån, hovedsageligt fordi pandemi og restriktioner skabte usikkerhed. Men den post er væk i 2021 og det kan ses på resultaterne.

- For Danske Bank var 2021 endnu et år, hvor vi gjorde fremskridt med vores arbejde hen imod at blive en bedre bank og på det strukturelle plan i forhold til at kunne indfri vores ambitioner for 2023.

- Vi forbedrede blandt andet vores produkter og services gennem digitalisering, ekspertrådgivning og bæredygtige løsninger, skriver Danske Bank i regnskabet.