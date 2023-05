Danske energi-baroner i vild rekord

Det aarhusianske selskab Danske Commodities har tjent kassen på at handle med energi i 2022.

Nyt regnskab viser et justeret driftsresultat på intet mindre end 16,7 milliarder kroner sidste år, skriver Finans.

Det betyder, at aarhusianerne har overgået resultatet fra 2021, hvor man ellers mangedoblede sit overskud.

Masser af penge i ryggen

Én af de afgørende årsager til, at selskabet har præsteret så godt de seneste år, er, at Danske Commodities blev solgt til norske Equinor 2018.

Danske Commodities har nu mange flere penge i ryggen, og dermed kan de stille en sikkerhed, der tillader dem at handle for enorme summer på energibørsen.

Eksempelvis har selskabets direktør tidligere fortalt til Finans, at man var tæt på at have opbrugt sin likviditetsramme på 75 milliarder kroner, da handlerne stak helt af i august og september 2022.

- Resultatet for 2022 viser tydeligt værdien og styrken af samarbejdet mellem Danske Commodities og Equinor. Behovet for likviditet var ekstraordinært i 2022 grundet de høje markedspriser og de deraf følgende krav til garantistillelser fra børser. Med Equinor i ryggen har vi haft den fornødne kapital til at være en robust markedsdeltager, og jeg er stolt over, at vi som virksomhed har været med til at bringe likviditet og balance i et turbulent år for europæiske energimarkeder, udtaler virksomhedens administrerende direktør Helle Østergaard Kristiansen.

Henrik Lind, der stiftede Danske Commodities, solgte forretningen for tre milliarder kroner til norske Equinor i 2018.

Siden har energikrisen og krigen i Ukraine fået markedet til at eksplodere og gjort det særdeles lukrativt at handle med energi.