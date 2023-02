Danske fiskere får 840 millioner i kompensation efter brexit

Danske fiskere får nu mulighed for at ansøge om mere end 840 millioner kroner i kompensation for tab af kvoteværdi på grund af brexit.

EU-Kommissionen har givet den endelige godkendelse af puljen, skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse lørdag.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, er lettet over, at aftalen om kompensation endelig er på plads.

- Vi er godt tilfredse med den her pulje. Den er til de fiskere, der har tabt direkte kvoterettigheder, de har ejet.

- Det har ikke været uden kamp. Derfor er vi også glade for, at det endelig er landet efter flere års uvished, siger han.

Efter brexit vedtog EU at oprette en såkaldt brexit-reserve. Den danske andel er samlet på omkring to milliarder kroner, hvoraf cirka 1,3 milliarder er afsat til fiskerisektoren og lokalområderne.

Fordelingen af de ca. 1,3 milliarder blev fastsat i en politisk aftale med samtlige partier i Folketinget den 16. december 2021.

Puljen på 840,8 millioner går direkte til fiskerierhvervet og skal kompensere fiskere, der den 31. december 2020 ejede kvoter, som blev reduceret på grund af brexit.

Puljen bliver åbnet i starten af maj 2023, hvorefter danske fiskere kan søge.

Fiskerne får dog ikke lov at bruge pengene til hvad som helst, siger fiskeriminister Jacob Jensen (V).

- Vi ønsker selvfølgelig også at sætte noget retning på, at vi skal være med til at understøtte fiskeriets fortsatte udviking i en mere grøn og bæredygtig retning.

- Derfor er der også nogle krav, der følger med, så man eksempelvis ikke kan bruge pengene på at købe en endnu større motor og lignende, siger han.

Ifølge Svend-Erik Andersen kan fiskerne nu se fremad for første gang i lang tid.

- Hvis det var en landmænd, der havde fået eksproprieret noget af sin mark til en motorvej, får vedkommende erstatning.

- Sådan betragter vi som fiskere vores fiskekvoter. Dem har vi måske købt og betalt fra nogle andre fiskere og har en gæld på baggrund af det. Så derfor skal det selvfølgelig erstattes, siger han.

Aftalen om fiskeri mellem EU og Storbritannien fra 2020 betød, at danske fiskere afgav en fjerdedel af de fiskekvoter, de tidligere har haft i britisk farvand.