Danske forbrugerpriser i største stigning siden 2008

Det seneste års tid er det blevet dyrere at være forbruger i Danmark.

De danske forbrugerpriser er således steget med 4,3 procent i januar i forhold til året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen er den største målt henover et år siden august 2008. Dengang var forbrugerpriserne steget med 4,4 procent i forhold til et år tidligere.

Hvis man ser bort fra august 2008, skal man tilbage til 1989 for at finde højere årlige stigninger i forbrugerpriserne - også kendt som inflationen.

I januar 2022 er det særligt energipriserne, der har drevet forbrugerpriserne opad i forhold til et år tidligere.

Elektricitet, benzin og gas er blevet dyrere hen over det seneste år, og de tre kategorier står alene for de knap 2,4 procentpoint af inflationen det seneste år.

Danskernes el- og gasregninger stiger voldsomt, men hvorfor gør de det og kan man selv gøre noget for at spare penge på regningerne? Det giver cheføkonom hos 'Forbrugerrådet Tænk' Martin Salamon dig svaret på i videoen her. Her er 'Forbrugerrådet Tænk's tip til at spare på regningen på el og gas.

Der er kun meget få kategorier, hvor varerne er blevet billigere de seneste 12 måneder. Kun alkohol, tobak, kommunikation og beklædning trækker forbrugerindekset i nedadgående retning.

Ifølge Niklas Prafke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, betyder det seneste års stigning i forbrugerpriserne, at en typisk dansk familie med to børn må betale 18.600 kroner mere for de samme varer og tjenester end et år tidligere.

- Inflationen gør ondt på danskernes pengepung. De seneste måneder er inflationen accelereret, og priserne har taget et markant spring op.

- Det betyder, at vi skal have flere penge op af lommen, når vi er ude at handle, og når vi skal betale el- og varmeregningerne, siger Niklas Praefke i en skriftlig kommentar.

Han forventer, at inflationen vil fortsætte med at ligge over tre procent de kommende måneder.

Inflationen vil dog gradvist falde, i takt med at energiprisstigningerne glider ud af inflationstallene, da de næppe kan fortsætte med at stige.

- Faldet vil ikke blive helt så stort, da den store mangel af både materialer og medarbejdere vil være med til at lægge et fortsat pres på virksomhedernes omkostninger.

- Samlet forventer jeg, at inflationen om et år vil være lavere end i dag, siger Niklas Praefke.