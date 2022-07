Danske giganter gør klar til Putins træk

Store virksomheder som Arla, Danish Crown, Novo Nordisk og Carlsberg forbereder sig på, at de kan blive ramt af et helt eller delvist gasstop.

Det siger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

- Virksomhederne ser på situationen med meget, meget stor alvor.

- Der er lagt beredskabsplaner for, hvordan man skal håndtere, at der kan blive lukket for gassen helt eller delvist, siger han.

De 50 største gasforbrugende virksomheder herhjemme kan blive ramt, hvis gasledningen Nord Stream 1 ikke genåbner efter ti dages vedligehold.

Få overblikket over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine her.

Hvis de europæiske gaslagre ikke er fyldt op, vil gassen blive prioriteret efter en nøgle, hvor husholdningerne står forrest

Det kan betyde, at der ikke bliver gas - eller kun begrænset mængder gas - tilovers til såkaldt ubeskyttede virksomheder.

Omkring 50 danske virksomheder inden for blandt andet fremstilling af fødevarer og byggematerialer tilhører den kategori.

Det er ifølge Troels Ranis et sandsynligt scenarie, at Rusland lukker helt for gassen.

Det har fået DI til at nedsætte et særligt forum for de virksomheder, der risikerer at blive ramt.

- Vi kigger sandsynligvis ind i en reel gaskrise, hvor der ikke er adgang til den gas, virksomhederne har brug for.

- Det betyder, at gassen bliver rationeret, og virksomhederne risikerer at blive helt eller delvist lukket, siger Troels Ranis.

Hvis der er overskud af gas, når husholdninger og eksempelvis hospitaler har fået deres andel, vil de ubeskyttede virksomheder kunne komme i betragtning ud fra særlige kriterier:

- Myndighederne har lagt fast, at der så vil blive prioriteret efter, om der er tale om en virksomhed med samfundskritisk betydning.

- Det er baseret på kriterier, der handler om blandt andet liv og sundhed, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, siger Troels Ranis.

Mange af virksomhederne har været i gang med at omstille energiforsyningen for at gøre sig uafhængige af gas.

- Nogle har anskaffet sig oliekedler, og andre er i gang med at elektrificere.

- Men der er også leveringstid på den her typer energianlæg, og derfor kan det ikke ske fra den ene dag til den anden, siger Troels Ranis.

Medlemmerne af det særlige forum vil løbende blive briefet om situationen, ligesom der vil blive holdt møder, hvor også myndighederne deltager.