Danske Rockwool holder fast i den russiske forretning

Isoleringsselskabet Rockwool holder fast i sine aktiviteter i Rusland.

Det slår den danske virksomhed fast i årsregnskabet for 2022, der er blevet offentliggjort onsdag eftermiddag.

I regnskabet beskriver ledelsen det som værende 'den mindst dårlige mulighed'.

- Selv om det bestemt er en vanskelig beslutning at tage, mener vi etisk og kommercielt, at det er det rigtige at gøre at bevare ejerskabet af virksomheden, skriver ledelsen i regnskabet.

Rockwool's ledelse er ikke længere involveret i driften af den russiske del af forretningen, men selskabet har fastholdt sit ejerskab.

I regnskabet henviser ledelsen til, at hvis man solgte aktiviteterne, ville fabrikkerne fortsætte på samme måde - bare under et nyt ejerskab.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har Rockwool ikke foretaget nye investeringer i Rusland.

I hele 2022 endte Rockwools salg på 3,9 milliarder euro svarende til omkring 29 milliarder kroner.

Det er en stigning på 23 procent i lokal valuta sammenlignet med året før.

Salget i Vesteuropa er vokset med en fjerdedel til 2,29 milliarder euro. Samtidig er salget i Østeuropa inklusiv Rusland steget 37 procent til 813 millioner euro.

Det fremgår ikke af regnskabet, hvordan salget i den russiske del af forretningen har udviklet sig i løbet af året. Ledelsen skriver imidlertid, at alle lande i den østeuropæiske del af forretningen på nær Ukraine har haft tocifrede vækstrater.

Dog er væksten i Rusland tilsyneladende på vej ned.

Det fremgår af regnskabet, at mens forretningen i især Polen, Ungarn og Rumænien har klaret sig godt, er faldet i det russiske salg taget til i sidste kvartal af 2022.

I indeværende år forventer Rockwool, at salget vil falde op til ti procent sammenlignet med 2022.

Det skyldes blandt andet, at efterspørgslen i Europa især på boligmarkedet er faldende.

Også den danske skoproducent Ecco har valgt at beholde sin russiske forretning. Andre store danske virksomheder som Carlsberg, Danfoss, Arla og Mærsk har modsat enten forladt Rusland helt eller siger, de er på vej til det.