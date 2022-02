Danske virksomheder kan blive ramt af cyberangreb mod Ukraine

Danske virksomheder med afdelinger i Ukraine eller tætte samarbejdspartnere i landet bør skrue op for cybersikkerheden.

Sådan lyder opfordringen fra Center for Cybersikkerhed i kølvandet på Ruslands angreb mod Ukraine.

- Det sker ret voldsomme ting i Ukraine lige nu. Det betyder, at danske virksomheder eller myndigheder kan blive ramt af cyberangreb, også selv om de ikke er direkte mål for det, siger fungerende chef for centeret, Mark Fiedel.

Ukraines forsvarsministerium, de væbnede styrker og flere banker i Ukraine har været mål for hackerangreb.

Danske virksomheder og myndigheder, der opererer i landet, kan også komme i den digitale skudlinje, advarer centerchefen.

- Det kan være tilfældet, hvis man som virksomhed har filialer i Ukraine, eller hvis man har forbindelser til leverandører i Ukraine, som har et direkte link til det centrale netværk.

- I den forbindelse vil det være fornuftigt at tage sine forholdsregler, hvis man vil undgå at blive ramt af angreb, siger Mark Fiedel.

Tilbage i 2017 blev A.P. Møller-Mærsk ramt af et angreb med såkaldt malware. Det blev kaldt NotPetya-angrebet.

Angrebet var målrettet Ukraine, men skaderne rakte langt ud over landets grænser.

Mærsk blev netop ramt via et selskab i Ukraine. Det kostede virksomheden mellem halvanden og to milliarder kroner at udbedre skaderne.

- A.P. Møller-Mærsk blev ramt på dets ukrainske ben, og derfra spredte det sig på tværs af virksomhedens netværk, siger Mark Fiedel.

Center for Cybersikkerhed, der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, har ikke kendskab til, at danske virksomheder aktuelt er ramt af cyberangreb relateret til Ukraine-konflikten.

- Men det foregår meget hurtigt, og det vil være god, rettidig omhu at gøre forberedelserne på forhånd, siger Mark Fiedel.

Centeret anbefaler blandt andet, at virksomheder har opdaterede it-beredskabsplaner på på plads, ligesom det anbefales at indføre et ekstra lag sikkerhed, når man logger sig på virksomhedernes centrale netværk.