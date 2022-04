Danske virksomheder mangler it-kyndige hænder

Der er alvorlig mangel på it-specialister i de danske virksomheder.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Industri Digital (DI Digital) har lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

I undersøgelsen beretter otte ud af ti virksomheder om, at de inden for det seneste halve år har haft problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft med forstand på it.

Hos større it-virksomheder er det ni ud af ti, der har oplevet problemet.

Samtidig forventer hver anden virksomhed, at rekrutteringsproblemer vil blive større i løbet af de næste fem år.

Rikke Zeberg, branchedirektør for DI Digital, siger, at der er 'akut' behov for flere it-specialister.

- Der er store gevinster for samfundet og for de enkelte virksomheder, hvis de digitaliserer virksomheden, og det kan du kun gøre, hvis du har it-specialister til rådighed, siger Rikke Zeberg.

Hun peger på et potentielt samfundsproblem:

- Vi står over for store udfordringer, der skal løses på områder som klima og sundhed.

- Digitalisering er en af løsningerne, og får vi ikke stillet arbejdskraft til rådighed for de danske virksomheder, vil vi opleve et tab af konkurrenceevne og gå glip af stor digital vækst, siger hun.

Softwarevirksomheden Systematic er en af de virksomheder, der er ramt af problemet.

Særligt inden for det seneste år til halvandet er det blevet slemt, fortæller HR-direktør Rikke Rønnau.

For virksomheden betyder det omsætningstab, udsættelse af projekter, og at de ansatte får mere at se til. Men Rikke Rønnau er også bekymret for digitaliseringen af samfundet på længere sigt:

- Man kan jo i hvert fald frygte, at udviklingen kommer til at gå langsommere, end den kunne have gjort, siger hun.

Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen Ida, der repræsenterer it-ansatte, peger på uddannelse og udenlandsk arbejdskraft som løsninger.

Hans oplevelse er, at virksomhederne simpelthen headhunter fra hinanden i stedet for at tage ledige it-specialister.

For de findes ikke derude, siger Thomas Damkjær Petersen.

- Der er en kæmpe efterspørgsel på dem, og der bliver uddannet for få.

- Der er kun en vej frem: at få uddannet nogle flere.