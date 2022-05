Dansker er rigeste mand i Skotland

Ejer af Bestseller og mange-milliardær Anders Holch Povlsen er igen på toppen af listen over de rigeste i Skotland.

Det skriver mediet The Scotsman på baggrund af en kortlægning lavet af The Sunday Times.

Mediet anslår, at Anders Holch Povlsens formue er på 6,5 milliarder pund, svarende til 57 milliarder kroner. Opgørelsen er baseret på offentligt tilgængelig information om værdier såsom jordbesiddelser, aktieposter og ejendomme.

Det amerikanske medie Forbes udfærdiger årligt en liste over de rigeste i verden, og her blev Anders Holch Povlsen i april anslået til at være god for 95,8 milliarder kroner og dermed den rigeste dansker.

Jord

Det er særligt, når det kommer til ejerskab af jord, at midtjydens formue boner ud i Skotland.

Ifølge flere britiske medier ejer den 49-årige dansker nemlig mere areal end nogen anden i Skotland med kontrol over 89.000 hektar.

Heriblandt 12 ejendomme, der tæller blandt andre Kinloch-godset, Aldourie Slot og Glenfeshie-godset.

Holch Povlsen ejer flere af ejendommene gennem selskabet Wildland Limited, der i seneste årsregnskab for 2021 endte med et underskud på 52 millioner kroner. Selskabet har en egenkapital på 1,5 milliarder kroner.

Modetøj

Anders Holch Povlsen er blevet styrtende rig på at sælge tøj gennem Bestseller-koncernen, der står bag mærker som Jack & Jones, Selected og Vero Moda.

I dag ejer han dog også andele i en lang række andre selskaber. Blandt andet i den svenske betalingstjeneste Klarna, Nemlig.com, Zalando, og Matas.

Anders Holch Povlsen kom i kraftig modvind under corona-pandemien, da han først meddelte massefyring af medarbejdere, og kort efter skrev til sine udlejere, at Bestsellers butikker ikke ville betale deres husleje på grund af situationen.

Anders Holch Povlsen sagde senere undskyld for udmeldingen til udlejerne.