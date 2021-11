Dansker-firma afsløret: Sletter sine spor

Ved du noget? Så skriv fortroligt til Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk, eller krypteret til Ryrso@protonmail.com

En kuriøs gruppe af danskere bag selskabet Hybrid Power System Group (HPSG) har indgået en kontrakt med ulandet Surinam i Sydamerika om at opføre et banebrydende grønt kraftværk til 7,7 milliarder kroner.

Danskerne bryster sig blandt andet af at have kontrakter med hæderkronede teknologi-giganter, men ifølge selskaberne er det lodret løgn, kunne Ekstra Bladet og Danwatch afsløre onsdag.

Op til publiceringen af artiklerne om danskernes, ifølge eksperter, suspekte foretagende, har danskerne haft travlt med at slette oplysninger fra deres hjemmesider. En af siderne var sågar i en periode helt umulig at tilgå.

Folkene bag HPSG, der blandt andet tæller tidligere Robinson-deltager Benny Falk og tidligere medlem af Folketinget Niels Jørgen Langkilde, har ellers forsvaret sig med, at kontrakterne med de hæderkronede selskaber var så hemmelige, at de end ikke måtte sige, at de fandtes.

Hvorfor HPSG så selv brød disse fortrolige aftaler ved at offentliggøre de hævdede samarbejdspartnere på deres hjemmesider, kom der imidlertid aldrig noget godt svar på.

Sådan har de slettet Partnere Sådan så danskernes hjemmeside, HybridPowersystemGroup.com, ud 10. oktober. Ifølge HPSG har de underskrevne kontrakter med partnerne, men selskaberne ABB, Mingyang Windpower, Deif, Deutz og Rootzone har afvist over for Ekstra Bladet og Danwatch, at de kender til HPSG eller har et samarbejde med selskabet. På HPSG's anden hjemmeside dedikeret til deres projekt i Surinam, var deres hævdede partnere også oplistet. Farvel til advokater 8. november, kort tid efter interview med direktør Benny Falk og Niels Jørgen Langkilde, var advokatfirmaet DLA Piper fjernet fra HPSG's hjemmeside. 8. november var der dog stadig en oversigt over medarbejderne i HPSG. Farvel til partnere 10. november er partnerne blevet slettet fra begge af HPSG's hjemmesider, og det samme er oversigten over medarbejdere. Farvel til medarbejdere 10. november omtales kun stifter Jesper Nielsen på HPSG's hjemmeside, men ingen andre medarbejdere. Vis mere Vis mindre

Slette-iver

Og det er da netop også disse hævdede samarbejdspartnere, som nu er blevet fjernet fra HPSG's to hjemmesider. Samtidig har folkene bag HPSG tilsyneladende også fået mindre lyst til at blive kædet sammen med selskabet.

Deres navne er i hvert fald også blevet slettet fra hjemmesiderne, der annoncerer den banebrydende grønne teknologi, som danskerne ifølge dem selv har opfundet.

Samme teknologi, som direktør Benny Falk og stifter og opfinder Jesper Nielsen på et pressemøde i foråret præsenterede at ville opføre i det lille uland Surinam.

Opfinderen: Jesper Nielsen har ifølge CVR-registeret 10 konkurser bag sig og er opfinder af den banebrydende teknologi. Han er uddannet skibsbygger og medstifter af HPSG. Foto: Privat Pengemanden: Jesper Carvalho Andersen er ifølge Benny Falk rådgiver for HPSG, der hjælper med finansieringen. Men ifølge Carvalhos egen hjemmeside er han medstifter af selskabet tilbage i 2014. Carvalho Andersen var direktør for den skandinaviske del af tøjmærket Zara i 00'erne. Foto: Rune Johansen / Ritzau Scanpix Direktøren: Benny Falk var i 2001 med i Robinson-ekspeditionen og har tidligere haft et murerfirma. De senere år, har han haft selskaber i Storbritannien. Hvor han bor i dag, vil han ikke fortælle, men det er ikke i Danmark. Foto: Ekstra Bladet Eks-politikeren: Niels Jørgen Langkilde har siddet i Folketinget for Konservative fra 1994-1998. Ved det kommende kommunalvalg, stiller han op for samme parti i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har en lille ejerandel af HPSG. Ved siden af erhvervseventyret er han formand for Patientforeningen. Foto: Privat Cannabis-direktøren:Michael Lumby er ifølge HPSG's hjemmeside driftsdirektør i selskabet. Lumby er tidligere medejer af cannabis-selskabet Cibid Group og var indtil i sommer direktør i samme. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Advokatfirma

Inden den ene af danskernes hjemmesider forsvandt helt fra internettet, valgte danskerne kun at fjerne én af de erklærede samarbejdspartnere.

Dette var ellers en partner, som Benny Falk og Niels Langkilde i et interview få dage forinden havde lovprist som garant for, at der naturligvis ikke kunne foregå noget 'lusk' i selskabet.

- Og det siger sig selv, at med de samarbejdspartnere, vi har, og når vi har med et advokathus, der i den grad er nidkære for, at alt går efter bogen, så kan vi ikke gå og lave noget lusk. Vaske penge, lave hvidvask eller dyrke narko eller noget. Det ville være ødelæggende for hele projektet. Og det er ikke det, vi vil, sagde Niels Jørgen Langkilde.

Advokatfirmaet, som Niels Jørgen Langkilde og Benny Falk taler om, er et af verdens største ved navn DLA Piper. Svaret fra den tidligere folketingspolitiker kom blandt andet som svar på eksperters udsagn om foretagendet.

- Det ser meget suspekt ud. Sandsynligheden for, at det er en legitim forretning, vil jeg vurdere som værende meget lav, siger Tom Kirchmaier, professor og forsker ved CBS og London School of Economics med speciale i økonomisk kriminalitet, for eksempel, efter at være blevet forelagt sagen.

Men kort efter interviewet var det pludselig slut med at reklamere med DLA Piper-samarbejdet på hjemmesiden. HPSG har siden oplyst, at samarbejdet er ophørt, kort efter interviewet fandt sted.

Danskerne har også tidligere afvist, at der foregår noget problematisk eller ulovligt i HPSG,

Ekstra Bladet har stillet spørgsmål om den store slette-iver til direktør i HPSG Benny Falk og kommunikationsdirektør Niels Jørgen Langkilde, men de er ikke vendt retur.