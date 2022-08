Dansker forlader topstilling hos Adidas

Danske Kasper Rørsted forlader i løbet af næste år sin stilling som administrerende direktør for sportstøjkoncernen Adidas.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse mandag.

- Kasper Rørsted og bestyrelsen i Adidas er i fællesskab blevet enige om, at han overdrager direktørposten i løbet af 2023, lyder det i meddelelsen.

Den 60-årige dansker kom til Adidas i 2016.

Han har siden været med til at fremskynde koncernens digitale transformation. Det siger bestyrelsesformand Thomas Rabe i en kommentar til meddelelsen.

- Under Kaspers ledelse har Adidas forbedret sine digitale muligheder betydeligt og øget sit onlinesalg. I Nordamerika, verdens største marked for sportsudstyr, har Adidas fordoblet sit salg, lyder det.

- Efter tre udfordrende år, der var præget af de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien og geopolitiske spændinger, er det nu det rigtige tidspunkt at bane vejen for et nyt kapitel.

Kasper Rørsted forbliver topchef hos Adidas, indtil man har fået kørt en ny kandidat i stilling.

Den danske hovedperson er stolt af det, som koncernen har opnået i løbet af hans tid.

- De seneste år har været præget af flere eksterne faktorer, der har forstyrret vores forretning markant. Det krævede en kæmpe indsats at styre Adidas gennem disse udfordringer.

- Derfor er det det rigtige at indlede et nyt kapitel i 2023 - både for virksomheden og mig personligt, siger han i meddelelsen.

