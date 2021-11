Dansker sælger tre år gammel virksomhed for 19 milliarder

Der er gået tre år, siden René Rechtman startede virksomheden Moonbug Entertainment. Nu har han solgt selskabet for 19 milliarder kroner.

Torsdag skrev han under på aftalen med to tidligere Disney-topchefer, som danskeren kender godt, idet han selv har haft en toppost hos Disney. Det skriver Finans.

- Det er en mærkelig følelse. På en måde er det business as usual. Nu har vi bare en ny ejer, som har endnu større ambitioner, siger René Rechtman, der selv fortsætter som direktør i firmaet.

De to købere, Kevin Mayer og Tom Staggs, er i gang med at opbygge en ny mediekoncern med penge fra Blackstone.

Ifølge danskeren var begge købere udset til at blive næste CEO for Disney, og han kalder det 'fantastisk' nu at have dem med ombord.

Størst på tre år

Moonbug Entertainment laver video og tv til børn under otte år. De opkøbte første populære Youtube-kanaler, og siden har de selv udviklet flere serier. De er i dag den største virksomhed på området.

Cocomelon, der var en af de første Youtube-kanaler, firmaet opkøbte, har i dag over tre milliarder visninger på Youtube om måneden.

Ifølge Wall Street Journal forventer Moonbug i 2021 at skabe et overskud på 100 millioner dollars til trods for, at virksomheden stadigvæk er i en vækstfase.

René Rechtman fortæller til Finans, at det er gået usædvanligt stærkt, hvilket understøttes af det faktum, at han nu er direktør for et firma, der på tre år er 19 milliarder kroner værd og er den største spiller på markedet.