Dansker scorer topjob i udlandet

Poul Weihrauch er ny administerende direktør for Mars Incorporated

En dansker indtager chefstolen i snackproducenten Mars Incorporated.

Det sker, når Poul Weihrauch i slutningen af september bliver ny administerende direktør for giganten.

Det oplyser Mars Incorporated i en pressemeddelelse.

140.000 medarbejdere

Han overtager rollen fra Grant F. Reid, som har bestredet posten i mere end otte år. I løbet af Reids tid som topchef er antallet af ansatte i virksomheden steget markant.

Derfor bliver danske Poul Weihrauch chef for en virksomhed med svimlende 140.000 medarbejdere. Ifølge Finans gør titlen ham til den højest placerede danske administerende direktør i udlandet.

- Jeg er beæret og ydmyg over denne mulighed for at tjene organisationen og vores 140.000 Mars-medarbejdere, siger Weihrauch i pressemeddelelsen.

Han har været tilknyttet organisationen siden år 2000.

Milliardgigant

Udover Mars-baren producerer Mars Incorporated en række andre snackprodukter, herunder M&M's, Snickers og Twix. Samtidig ejer milliardgiganten både Pedigree og Whiskas, som producerer dyrefoder til kæledyr, og en række andre virksomheder.

Mars Incorporated omsatte i det seneste regnskabsår for over 318 mia. kr., skriver Finans.

Det er over 100 år siden, at den populære Mars-bar og alle dens fætre og kusiner blev opfundet. Siden har chokolade-eventyret gjort familien Mars til en af de rigeste i USA - læs mere om det her.