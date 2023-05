Dansker udfordrer Tesla: 'Vi har penge nok'

Danske Henrik Fisker har netop lanceret ny elbil, som skal tage konkurrencen op med Tesla. Over for Ekstra Bladet slår han fast, at der er 'penge nok'

Henrik Fisker har stået bag nyklassikere som BMW Z8 og Aston Martin DB9. Begge kørt af James Bond.

Og han har i årevis forsøgt at slå igennem under sit eget navn, Fisker.

Den danske bildesigner er nu klar med endnu en bil i eget navn. Denne gang er der tale om Fisker Ocean. En elbil, der er designet til at tage kampen op mod mægtige Tesla.

Den første bil i verden blev fredag leveret til danske Jackie Phillip, der har vist den frem til Ekstra Bladet. Foto: Jonathan Damslund

Ekstra Bladet har været i skriftlig kontakt med Henrik Fisker, der i skrivende stund er på vej til München. Han er gået med til at svare på en række spørgsmål på skrift, og fortæller, at det var en tilfældighed, at verdens første Fiser Ocean endte i Danmark:

’Der er et punkt, hvor de danske myndigheder er verdens hurtigste; og det var med at få registreret en ny bil. Det var hurtigere end noget andet europæisk land, da Danmark er 100 procent digitalt.

’Hvad er forventningerne til Ocean?’

Kapacitet på 42.000 biler i år

’Først håber jeg, at vores kunder bliver glade for bilen. Og så regner vi med at levere alle Ocean ONE (special edition) til september i år også i Danmark. Og vi håber at levere de fleste af de 2.000 danske bestillinger i år, da der også er Ocean Sport, Ultra og Extreme.

På bagsædet kan lyd og temperatur styres fra konsol i armlænet. Foto: Jonathan Damslund

’Hvad er dine mål - hvor mange biler skal du have solgt inden udgangen af 2023?’

’Vi har en kapacitet til 42.000 biler i år. Lad os se, hvor langt vi kommer. Nu er jeg først og fremmest glad for af have startet på at levere bilen. Og næste bil får jeg i München i morgen (mandag, red.), og det glæder jeg mig utrolig meget til.’

Penge nok

’De næste tre år lancerer vi også et par andre biler: en billigere bil PEAR og en super sportsvogn, hvor vi skyder på en rækkevidde på 1000 km. Så vi har nok og lave.’

’Du har efterhånden en del nyklassikere på samvittigheden, ligesom du også tidligere har produceret i eget navn. Hvordan er mavefornemmelsen i forhold til Ocean, og hvilken plads har den i dit hjerte?’

’Ocean er nu mit favoritbarn! Helt sikkert, da den har været den sværestes at lave. Den skulle jo både være til dagligdags brug, smuk og have den længste rækkevidde for en SUV. Vi fik da lavet det første og det sidste. Om den er smuk, må andre sige.

Henrik Fisker sammen med verdens første Fisker Ocean, som han selv står bag. Foto: PR

’Hvordan ser du muligheden for at tage konkurrencen op med Tesla?’

’Vi er jo automatisk en konkurrent.’

’Vi har jo også en startpris under Tesla; selv efter de sænkede deres.’

’Du har fået investeringer for omkring 10 milliarder kroner. Hvordan er du rustet til at udfordre og tage konkurrencen op på markedet for elbiler?’

’Vi har penge nok. Den sidste rapport viste 750 millioner dollars i banken (Cirka fem milliarder kroner, red.). Og vi har gode investorer.’

Disclaimer: Journalisten bag denne artikel ejer tre aktier i Tesla.