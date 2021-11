Danskere bag fupfirma: Tråde til cannabis og konkurskonge

Firmaet Hybrid Power System Group hævder at have opfundet revolutionerende teknologi, de skal opføre i et u-land

Ekstra Bladet og Danwatch kunne for nylig afsløre, at store hæderkronede firmaer tog afstand fra en gruppe danskere bag selskabet Hybrid Power System Group (HPSG), der hævder at have opfundet et revolutionerende grønt kraftværk.

HPSG's hævdede, at samarbejder med de kæmpestore virksomheder skulle være garant for, at de kunne opføre det grønne kraftværk til 7,7 milliarder kroner, som de har lovet det lille sydamerikanske land Surinam. Men samarbejderne var lodret løgn, lød det fra adskillige af firmaerne.

Ser man nærmere på danskernes CV'er, er der da heller ikke umiddelbart nogen erfaring med grøn energi at spore.

Til gengæld er der forliste selskaber, udenlandske erhvervseventyr og interesse for medicinsk cannabis.

Mest aktiv inden for cannabis-industrien er direktør i HPSG Benny Falk. Han har de senere år været en aktiv forretningsmand uden for Danmarks grænser efter nogle konkurser i hjemlandet.

Her er mændene bag mystisk firma Fuld skærm Opfinderen: Jesper Nielsen har ifølge CVR-registeret 10 konkurser bag sig og er opfinder af den banebrydende teknologi. Han er uddannet skibsbygger og medstifter af HPSG. Foto: Privat Pengemanden: Jesper Carvalho Andersen er ifølge Benny Falk rådgiver for HPSG, der hjælper med finansieringen. Men ifølge Carvalhos egen hjemmeside er han medstifter af selskabet tilbage i 2014. Carvalho Andersen var direktør for den skandinaviske del af tøjmærket Zara i 00'erne. Foto: Rune Johansen / Ritzau Scanpix Direktøren: Benny Falk var i 2001 med i Robinson-ekspeditionen og har tidligere haft et murerfirma. De senere år, har han haft selskaber i Storbritannien. Hvor han bor i dag, vil han ikke fortælle, men det er ikke i Danmark. Foto: Ekstra Bladet Eks-politikeren: Niels Jørgen Langkilde har siddet i Folketinget for Konservative fra 1994-1998. Ved det kommende kommunalvalg, stiller han op for samme parti i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har en lille ejerandel af HPSG. Ved siden af erhvervseventyret er han formand for Patientforeningen. Foto: Privat Cannabis-direktøren:Michael Lumby er ifølge HPSG's hjemmeside driftsdirektør i selskabet. Lumby er tidligere medejer af cannabis-selskabet Cibid Group og var indtil i sommer direktør i samme. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Gang i sletning

Den tidligere Robinson-deltager ejer for eksempel selskabet Linneaus Pharma i Portugal, der arbejder med medicinsk cannabis. Efter Ekstra Bladet og Danwatch begyndte at grave i HPSG ramte en sand slette-iver imidlertid folkene bag, og Benny Falk har i dag fjernet informationerne om Linneaus Pharma fra sin Linkedin-side.

Af det portugisiske selskabsregister fremgår det imidlertid, at den tidligere Robinson-deltager ejer det sammen med selskabet DNA PROJECTS 2020 SL, der har adresse i en kæmpevilla i sydspanske Marbella.

Linneaus Pharma deler endvidere adresse med et andet medico-selskab ved navn Confar-Consorcio Farmaceutico. Benny Falk råder også over en confar-mailadresse, men fremgår ikke som ejer.

Fra K til cannabis

Også driftsdirektøren i det ifølge danskerne revolutionerende grønne firma har tidligere arbejdet med hamp til medicinsk brug. Michael Lumby var således ifølge CVR-registeret indtil i foråret medejer af det danske selskab Cibid Group aps og direktør i samme frem til sommer.

Som del af ledelsen og kommunikationsansvarlig i foretagendet fremgik det tidligere medlem af Folketinget for Konservative Niels Jørgen Langkilde også af Cibid Groups hjemmeside. Langkilde er også kommunikationsansvarlig i HPSG samt formand for Patientforeningen, hvor han tidligere har talt for øget forskning i cannabis som lægemiddel.

Den konservative politiker afviste i et interview med Ekstra Bladet og Danwatch at have noget særligt med Cibid Group at gøre. Kort efter forsvandt han og Michael Lumby fra Cibid Groups hjemmeside.

Storbritannien og konkurskonge

Udover Portugal, har Benny Falks iværksætterånd også ført ham til Storbritannien. Her havde han dog tilsyneladende heller ikke mere held med forretningerne end i Danmark, hvor han har fire konkurser i bagagen.

I Storbritannien deltog Benny Falk i et netværk af selskaber ved navn Goldmann and Sons, der i dag er lukket ned. Selskabet Goldmann and Sons (Thailand) ejede Benny Falk halvdelen af. Resten var ejet af selskabet Goldmann and Sons PLC, der i hvert fald i en periode var ejet fra øen Isle of Man, der er kritiseret for at være et skattely.

Benny Falk har ikke ønsket at fortælle noget om, hvad han lavede i sit Goldmann-firma. Ifølge ham var hans engagement i foretagendet en fejl, som der aldrig kom penge ud af.

Konkurskonge

I Benny Falks britiske erhvervseventyr dukker også en anden dansker ved navn Klaus Garde Nielsen op. Garde Nielsen er blevet kaldt Danmarks konkurskonge og har ifølge mediet Finans selv fortalt, at han står bag flere hundrede konkurser og opløste selskaber. Han er tidligere blevet dømt for blandt andet bedrageri, skattesvig og skyldnersvig.

I de engelske byer Braintree og Bishops Shortford har både Benny Falk og Klaus Garde Nielsen haft registreret selskaber på samme adresser.

Og i Danmark købte Benny Falks kone i november 2018 et selskab ved navn DMF Danmark IVS af Klaus Garde Nielsen. Selskabet ejede ifølge Benny Falk en ejendom, men han kender intet særligt til Klaus Garde Nielsen og har ikke lavet forretninger med ham, lyder det.

Garde Nielsen har ikke ønsket at kommentere sammenfaldet med Benny Falk over for Danwatch og Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet og Danwatch har også været i kontakt med danskerne bag HPSG, og de afviser alle, at der skulle foregå noget problematisk eller ulovligt i selskabet. Myndighederne i Surinam har forlangt svar fra HPSG efter afsløringerne.