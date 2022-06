Danskerne har 1,3 milliarder kroner til gode i feriepenge

Langt de fleste har allerede fået hævet deres feriepenge for det ferieår, der sluttede ved udgangen af 2021, men 350.000 danskere har stadig penge til gode.

Det oplyser ATP, der står for administration af lønmodtagernes feriepenge.

Danskerne har 1,35 milliarder kroner til gode, som man kan få adgang til, hvis man søger om det via hjemmesiden borger.dk.

- Det er penge, som folk selv har optjent, og som er blevet indsat til dem på en feriekonto. Og vi kan se, at 350.000 lønmodtagere har penge til gode, siger koncerndirektør i ATP, Anne Kristine Axelsson.

Man kan senest hæve sine penge den 30. september. Herefter vil der være en periode, hvor man fortsat kan få adgang til beløbet, men det vil kræve, at man går igennem en mere besværlig ansøgningsproces.

Hvis man slet ikke når det, overgår hele beløbet til statskassen, hvorefter det bliver delt ud til forskellige formål.

Koncerndirektøren vil ikke komme ind på, hvor stort antallet af borgere samt størrelsen på beløbet plejer at være, men hun fortæller, at der typisk er markant færre danskere, som glemmer at hæve deres feriepenge.

Det er svært at sige, hvad der helt præcist ligger bag udviklingen.

- Vi tror, det handler om covid-19, der kan have påvirket folks feriemønstre, og at man derfor ikke har holdt ferie på samme måde, som man plejer.

- Og så indførte vi jo også en ny ferielov i 2020, hvor vi gik over til samtidighedsferie, og det kan måske også have påvirket det.

Den nye ferielov betyder, at man optjener og afholder ferie over den samme periode.

Hvis man er en af dem, som har feriepenge til gode, kan man ikke nødvendigvis vide sig sikker på, at man kan får dem udbetalt.

Det kan nemlig være, at man står i en situation, hvor man skylder det offentlige penge, og at man derfor er nødt til at tilbagebetale et beløb.

I så fald vil feriepengene gå til at betale det beløb, man skylder.