Danskernes forbrug af naturgas faldt markant sidste år

Danskerne lader til at have været særdeles opmærksomme på deres energiforbrug sidste år.

Tal fra Danmarks Statistik viser i hvert fald, at forbruget af naturgas faldt hele 37 procent i 2022 sammenlignet med året forinden.

Det er som sådan ikke nyt, at forbruget af denne energitype falder år for år, men Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, hæfter sig alligevel ved det markante dyk.

- 2022 tegner sig for et ganske markant fald, og vi anser det primært som et udtryk for, at prisen er steget med stor hast, hvilket har nødvendiggjort en besparelse, skriver han i en kommentar.

- Omlægning til andre energiformer spiller naturligvis også ind på det faldende naturgasforbrug, mens vejret også har noget at sige, lyder det.

Forbruget dækker både virksomheder og husholdninger.

I alt blev der brugt mere end 48.000 terajoule naturgas sidste år. En terajoule svarer til knap 280.000 kilowatt-timer.

Selv om prisen på naturgas har været på himmelflugt sidste år, så noterer Brian Friis Helmer sig også, at der siden er faldet mere ro på stigningerne.

- Nu minder det om priser, som vi var vidne til sidste vinter. Det er dog stadig et højt prisniveau sammenlignet med tidligere, tilføjer han.

Tallene fra Danmarks Statistik fortæller ikke noget om, hvordan besparelsen på naturgas fordeler sig mellem husholdninger og virksomheder.

Men hvis man antager, at en husholdning i gennemsnit har nedsat sit forbrug med 37 procent, så svarer det ifølge privatøkonomen til, at den gennemsnitlige husstand har sparet cirka 10.000 kroner på sin energiregning sidste år.