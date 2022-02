David mod Goliat: Kæmpekæde får andet navn i Danmark

Med 118 butikker i Sverige er DollarStore nu klar til at indtage Danmark, men det bliver under navnet Big-Dollar, da en allerede eksisterende kæde i Danmark hedder Dollar Store

Inden længe kommer der en ny discountkæde i kæmpeformat til Danmark.

Det er den svenske kæde DollarStore, som til oktober åbner dørene til sin første butik i Brønderslev, og til Ekstra Bladet fortalte direktør for DollarStore, Thomas Jellum, at de håber på at åbne 30 butikker i Danmark inden for de kommende to til tre år.

Der er bare lige ét væsentligt problem for svenske DollarStore.

Navnet.

Der eksisterer nemlig i forvejen en mindre butikskæde i Danmark med navnet Dollar Store, som har tre butikker i københavnsområdet.

Nyt navn: Big-Dollar

Efter nogle forhandlinger mellem de to parter kom der ingen aftale om at overtage retten til navnet, og derfor kommer svenske DollarStore til at hedde Big-Dollar i Danmark.

Det fortæller direktør Thomas Jellum til Ekstra Bladet.

- Det, jeg kan sige, er, at vi ikke kunne finde hinanden. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, det ikke var noget, der irriterede mig. Det irriterer mig grænseløst, siger Thomas Jellum.

Tilfreds med at beholde navn

Medejer af Dollar Store i Danmark Jane Mahrt bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været forhandlinger om navnet.

- Vi har haft en lille dialog, og så er det ikke lykkedes, så de må kalde sig noget andet i Danmark, siger Jane Mahrt.

Hun fortæller, at forhandlingerne bestod af en mail og et telefonopkald, så de to ledere for DollarStore og Dollar Store har ikke siddet over for hinanden.

- Faktisk er jeg tilfreds med, at de ikke køber det. Jeg har mit navn og mine butikker. Det giver også trafik på min hjemmeside. Det er positivt for mig, siger medejer Jane Mahrt.

Hverken Thomas Jellum eller Jane Mahrt vil oplyse konkrete beløb eller andre forretningshemmeligheder til Ekstra Bladet.