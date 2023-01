De ældre holder fast i arbejdsmarkedet

Der bliver stadig flere, der fejrer 70-års fødselsdag med kolleger.

Ifølge tal fra Jobindsats er antallet af personer på 70 år eller mere på det danske arbejdsmarked næsten fordoblet siden 2012.

I 2012 var der i alt 23.173 personer over 70 år i beskæftigelse i Danmark.

I 2022 var det 44.258.

Det svarer til en stigning på 91 procent.

Og det er særligt mændene, der driver værket. Her er antallet vokset fra omkring 15.000 til næsten 28.000 - en stigning på 94 procent.

Det betyder også, at der er over dobbelt så mange mænd som kvinder over 70 år, der er på arbejdsmarkedet.

Udviklingen er sket i en periode, hvor folkepensionsalderen løbende er steget. Til og med 2022 er den steget til 67 år for personer født efter 1. juli 1955.

Her forbliver pensionsalderen så indtil 2030. Her stiger den igen, så personer født fra 1. januar 1963 og senere kan få folkepension fra de er 68 år.

Ifølge Danica Pensions cheføkonom, Mads Moberg Reumert, er der sandsynligvis flere forklaringer på, at der er blevet flere over 70 år på arbejdsmarkedet.

- Det handler både om, at der er mange ældre, der har et bedre helbred og kan mere, og at arbejdspladserne måske er bedre til at tilpasse sig, siger han.

- Samtidig har vi også haft en periode, hvor der har været en stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Det er også et udtryk for, at man politisk har forsøgt at overtale de ældste på arbejdsmarkedet til at blive lidt længere.

- Der har over en lang periode været fokus på at gøre det mere attraktivt for ældre at arbejde. Det er blandt andet sket ved, at man har indført særlige præmier for dem, siger Mads Moberg Reumert.

Det forklarer dog ikke, hvorfor det især er mændene over 70 år, der fortsætter.

Set med de økonomiske briller giver det ikke umiddelbart mening ifølge Mads Mobert Reumert.

Hans tese er, at man ofte ønsker at trække sig samtidig som sin partner. Og i flere parforhold er mændene ældre end kvinderne.

- Når det er sagt, så er jeg overrasket over, at forskellen er så markant, siger cheføkonomen og gennemgår de økonomiske argumenter for, at det burde være kvinderne, der blev længere i job:

- Mændene har typisk en større pensionsopsparing end kvinder. Et af de virkemidler man har, hvis pensionen ikke rækker til hele livet, er jo at arbejde noget mere.

- Det ville tilsige, at kvinderne i højere grad skulle arbejde lidt længere.

Der bliver muligvis endnu flere kroner og øre i at blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

Før folketingsvalget indgik et flertal en aftale om at afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen.

Det blev dog ved aftalen. Der blev aldrig fremsat et decideret lovforslag, og derfor blev ændringen aldrig vedtaget, inden der blev udskrevet valg.

Hvis det bliver vedtaget af det nye folketing, vil det gøre gevinsten ved at blive på arbejdsmarkedet endnu større.

Der er i alt 2,97 millioner lønmodtagere på det danske arbejdsmarkedet.