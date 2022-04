Den Europæiske Centralbank fastholder rekordlav rente

Den Europæiske Centralbank, ECB, fastholder indskudsrenten på minus 0,5 procent.

Det er meldingen efter et rentemøde torsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Indskudsrenten er den rente, som banker i eurozonen betaler for at have deres overskydende penge stående hos ECB.

Renten har i sidste ende betydning for renterne på opsparinger og boliglån.

Beslutningen er taget på et møde med 25 hovedbestyrelsesmedlemmer.

Det er bestyrelsens andet møde, siden krigen i Ukraine brød ud og sendte euroens inflationsniveau til sit højeste nogensinde.

Inflationen i eurozonen ramte i marts 7,5 procent, og den var på 5,9 procent i februar. Man skal tilbage til 1984 for at finde samme niveau.

Trods udviklingen har ECB altså valgt at fastholde den lave rente.

Det sker, mens centralbanker i USA, Storbritannien og Canada har udløst rentestigninger som reaktion på de stigende prisstigninger.

Den Europæiske Centralbank begrunder sin fastholdelse med, at de høje prisstigninger er drevet af et chok i priserne på energi som følge af krigen i Ukraine. Hvis man trækker på rentestigninger for hurtigt, kan det risikere at skade den økonomiske vækst, lyder det.

Flere økonomer forventer dog, at en rentestigning vil være på vej inden udgangen af året. Blandt andre Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri.

- Det er mere end ti år siden, ECB sidst hævede renten. Fremrykningen af udløbsdatoen på støtteopkøbene af obligationer får dog en renteforhøjelse til at rykke tættere på. Vi vil se adskillige renteforhøjelser over de kommende år, siger han i en skriftlig kommentar.

ECB selv har bebudet, at en rentestigning først vil ske noget tid efter afslutningen af bankens opkøbsprogram. Det har skullet understøtte den europæiske økonomi ved at købe statsobligationer for mange milliarder hver måned.