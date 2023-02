Der er blevet 20.000 færre selvstændige på 13 år

Det er gået ned ad med antallet af selvstændige de seneste 13 år.

Det viser en opgørelse fra erhvervsorganisationen SMVdanmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder, ifølge avisen Berlingske.

I løbet af de seneste 13 år er der blevet 20.000 færre selvstændige i Danmark. I den samme periode er de gået fra at udgøre 7,4 procent af den samlede beskæftigelse til 6,2 procent.

Thomas Gress, som er seniorøkonom ved SMVdanmark, siger til Berlingske, at Danmark risikerer at gå glip af fremtidens vækstmotorer, hvis udviklingen fortsætter.

- Det er vigtigt, at nogle tør hoppe ud og tage risikoen som selvstændige. Vi risikerer at gå glip af fremtidens Mærsk eller Lego i sidste ende, siger han.

Han fortæller til avisen, at det især er bureaukratiet, som små og mellemstore virksomheder lider under.

- Når vi spørger vores medlemmer, peger de på de mange regler, indberetningskrav, papirarbejde eller bureaukrati. Det bliver en skjult omkostning i kroner og tid, som i særlig grad går ud over små og mellemstore virksomheder, siger han.

Gress hævder over for avisen, at det særligt er i brancherne, hvor regler og krav til virksomheder er steget, at andelen af selvstændige er faldet. Det er blandt andet handels- og transportbranchen og bygge- og anlægsbranchen.

I regeringsgrundlaget for SVM-regeringen er der afsat 300 millioner kroner til at udarbejde en iværksætterstrategi, som skal være færdig inden sommerferien.

Thomas Gress siger til Berlingske, at han gerne ser, at kapitalbeskatning nedsættes og forenkles. Han siger også, at der skal være 'et forpligtende måltal' for nedbringelsen af regler og administrative byrder.