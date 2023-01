Der er fundet 52,4 milliarder kroner ekstra i statskassen

Finansministeriet skød langt under målet i sin vurdering af statens såkaldte nettokasse fra august 2022.

Nye tal fra Nationalbanken viser nemlig, at det faktiske beløb for hele 2022 lyder på 128,7 milliarder kroner i overskud.

Det er 52,4 milliarder kroner højere end ventet, svarende til en stigning på 70 procent.

Tallet dækker over pengestrømmene i statens finanser.

Det endelige resultat er yderst positivt for de offentlige finanser ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

- Det er et tegn på, at det nok engang ser ud til at gå bedre end ventet, siger han.

På kort sigt har det dog ikke den store betydning for staten, lyder det fra cheføkonomen.

- Det betyder ikke, at vi næste år kan bygge nye hospitaler med pengene, siger Las Olsen.