Derfor brager russiske aktier op

Vladimir Putin har fået en god propaganda-mulighed over for den russiske befolkning, efter det russiske aktieindeks MOEX er steget med omkring 10 procent torsdag morgen.

Men virkeligheden er bestemt ikke, som det kunne se ud til, fortæller Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

- Forklaringen på stigningen er ganske enkel. Hvis man holder sælgerne ude, men man for eksempel har statslige fonde, der køber op, så får man denne her effekt. De vestlige aktører er de facto udelukket fra at handle på det russiske marked, og dermed kan de heller ikke sælge deres aktier, siger han.

Den russiske børs har været lukket siden 25. februar, efter den russiske invasion af Ukraine førte til et prompte brandudsalg af russiske aktier.

Fylder meget

Udlændinge har en meget stor andel af handlen på det russiske aktiemarked og dermed også en stor andel af ejerskabet af de russiske selskaber. Havde de mulighed for at sælge, ville billedet have været et fundamentalt andet, man ville se torsdag morgen, vurderer Jakob Pedersen.

- Hvis de kunne sælge, som de havde lyst til, vil jeg tro, at indekset ville være faldet 75-95 %, for de russiske aktiver er intet værd for vesterlændinge i dag. Men de almindelige økonomiske spilleregler er sat ud af kraft, og på den måde kan man opnå et resultat som det her.

- Men vi har set, hvordan økonomien reagerer i forhold til de russiske aktier, når den fungerer som normalt. Vi har for eksempel set russiske aktier, der er noteret på børsen i London, er faldet med op mod 95 %, og det er jo et godt billede på, hvad russiske aktiver er værd for vestlige investorer, siger han.

Propaganda

Opvisningen på det russiske aktiemarked torsdag giver præsident Putin en propaganda-mulighed over for sin befolkning.

- Man siger jo, at sandheden er det første offer i krig. Med denne her optur på aktiemarkedet får Putin muligheden for at sige til russerne: Prøv at se, hvor godt det går i forhold til, at vi har været i krig i en måned. Aktierne stiger alligevel. Så propaganda-maskinen kan godt få gavn af initiativet på det russiske aktiemarked om at sikre kursstigninger, siger Jakob Pedersen.

Hvornår der igen bliver åbnet for, at udlændinge vil kunne sælge ud på det russiske aktiemarked, er uvist.

