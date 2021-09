Derfor gik det helt galt for ejendomsgiganten

Hele verdens aktiemarked er i disse dage rettet mod den kinesiske ejendomsgigant Evergrande.

Den gigantiske virksomhed, der har en gæld på op mod 2000 milliarder kroner, er på randen af konkurs, og der er frygt for, at virksomhedens kollaps vil kunne blive begyndelsen på en ny finanskrise.

Virksomheden har lige nu gæld op over begge ører, og aktiekursen er faldet med mere end 80 procent det seneste år.

Samtidig har virksomheden tidligere på året ifølge New York Times fået de ansatte til at spæde til med deres egne penge for at redde virksomheden - penge de lige nu kan se langt efter.

Vrede og frustrerede kinesere, heriblandt ansatte i Evergrande, har på det seneste demonstreret ved Evergrandes hovedkvarter i Shenzhen. Foto: Noels Celis/AFP/Ritzau Scanpix

Men hvordan kan det pludselig være endt så galt?

Fra eventyr til eventyr

Evergrande har ellers i to årtier redet på en bølge af vækst, der nærmest virkede ustoppelig.

Med et nærmest umætteligt marked for ejendomme, gik virksomheden fra den ene succes til den anden, hvorefter de kastede sig ud i nye eventyr lige fra vand på flaske til store sportssponsorater og elektriske biler.

Det umiddelbart velkørende eventyr tiltrak et væld af investorer, som gladeligt kastede penge i projektet i den tro, at Kinas voksende middelklasse og deres appetit på ejendomme ville betale investeringerne tilbage.

Men det viste sig, at træerne ikke voksede ind i himlen.

Ikke råd til at bygge

Kinesiske myndigheder er nemlig ifølge New York Times for nylig begyndt at sætte ejendomsmarkedet under lup, og det har blandt andet medført et krav om, at virksomhederne skal begynde at betale deres gæld tilbage.

Formålet var at gøre bankerne mindre sårbare over for ejendomsbranchen, men kravet om tilbagebetaling har nu efterladt et hul i kassen hos blandt andre Evergrande.

Flere store byggeprojekter er gået i stå som følge af krisen hos Evergrande. Her er det Evergrande Cultural Tourism City i Taicang i Jiangsu-provinsen i det østlige Kina. Foto: Vivian Lin/AFP/Ritzau Scanpix

De penge, Evergrande har betalt tilbage, betyder nemlig, at de mangler penge til at bygge de huse, som købere allerede har betalt for. Det betyder - ikke overraskende - at andre potentielle købere ikke har haft lyst til at kaste sig ud i et boligeventyr med Evergrande, og det har sendt giganten ud i den voldsomme negative spiral.

Vil give en lærestreg

Ifølge The Guardian tøver Kinas regering endnu med at gribe ind for at redde Evergrande. Det skyldes blandt andet, at de ønsker at bremse den voldsomme risikovillighed på ejendomsmarkedet, og at Evergrande-eksemplet skal være en lærestreg.

Ifølge analytikere vil Kina dog formentlig gribe ind, inden situationen kommer helt ud af kontrol.

- Centralregeringens prioritering af social stabilitet gør en restrukturering sandsynlig med nedskaleringer for kreditorerne, men udslippet til andre ejendomsudviklere vil formentlig betyde en reel økonomisk påvirkning af ejendomssektoren, lyder det fra Tapas Strickland fra National Australia Bank over for The Guardian.