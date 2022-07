Det danske C25-indeks i stor stigning

Torsdag tidlig eftermiddag er det danske C25-indeks steget med knap 3 procent.

Især én aktie, nemlig Vestas, trækker indekset op. Den er således i skrivende stund steget med over 16 procent.

Efterfulgt kommer Ørsted, som er steget med 6 procent, samt Mærsk og GN Store Nord, som begge er steget med over 4 procent.

De eneste aktier, der er i rød, er Novo Nordisk, Carlsberg og Royal Unibrew. Værst ser det ud for sidstnævnte, der er faldet med 2,3 procent.

Derfor stiger Vestas

Årsagen til Vestas himmelflugt finder man på den anden side af Atlanten.

Her er demokraterne i Senatet nemlig blevet enige om et forslag til en ny grøn energiaftale, og det får vindgiganten til at brage frem.

Aftalen er endnu ikke stemt igennem i hverken Senatet eller i Repræsentanternes Hus, så den er ikke endeligt vedtaget.

Ifølge CNN vil aftalen, såfremt den bliver vedtaget, betyde, at der bliver investeret 369 milliarder dollars i energi.

Langt størstedelen skal gå til grøn energi.

