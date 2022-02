Det danske eliteindeks slutter i grønt over hele linjen

Tirsdag blev en særdeles positiv dag for det danske aktiemarked.

C25-indekset slutter således med en stigning på næsten tre procent, og ikke en eneste aktie er faldet i kurs. Dagens største højdespringere er Rockwool International og Vestas, som er steget med henholdsvis 7,97 og 7,49 procent.

Også Bavarian Nordic, som ellers er faldet 20 procent den seneste måned, steg tirsdag med næsten syv procent.

Afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen vurderer over for Børsen, at dagens grønne bølge blandt andet kan skyldes positive meldinger fra Ukraine.

- Underliggende er der stadig usikkerhed om situationen i Ukraine, men tirsdagens melding om, at nogle tropper er på vej væk fra grænsen, virker beroligende på investorerne, der sender aktierne til vejrs, siger Ole Kjær Jensen til mediet.

Efter et særdeles positivt år sidste år har begyndelsen af 2022 været præget af større usikkerhed på aktiemarkedet. Det gjaldt også mandag, hvor c25-indekset faldt med 2,1 procent.

