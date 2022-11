Detailhandlen fortsætter med at falde: 'Nedslående stort'

Selv om der formentlig vil blive omsat for et stort milliardbeløb i detailhandlen denne fredag, hvor de sorte tilbudsskilte er svære at overse, er der overordnet set alligevel en branche i tilbagegang.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at detailhandlen i oktober faldt med 1,7 procent fra september til oktober, når man korrigerer for inflation og sæson.

Dermed fortsætter tilbagegangen, der begyndte i sommeren 2021 og som betyder, at niveauet nu svarer til det, vi oplevede før corona-perioden.

Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, kalder tallet 'nedslående stort'.

- Oktober var særlig hård, da mange danskere modtog eksorbitante gasregninger for vinteren til a conto betaling.

- Dertil har boligejere med et variabelt forrentet lån, der skal refinansieres ved årsskiftet, udsigt til en historisk rentestigning på deres boliglån, skriver han i en kommentar.

Tore Stramer forventer, at nedgangen vil fortsætte og påvirke julehandlen.

Selv om handlen med fødevarer og andre dagligvarer steg en smule, var det ikke nok til at hive oktobertallene op i positivt terræn.

I kategorien beklædning var faldet i oktober hele 4,7 procent, og kategorien andre forbrugsvarer faldt med 3,1 procent.

- Det samlede salg trækkes især ned af, at appetitten efter elektronik, møbler, tøj og andre forbrugsvarer for alvor er svundet ind i oktober måned.

- Lige præcis den gruppe af varer, der på dagens Black Friday-udsalg gerne skulle finde vej til indkøbskurvene.

- Det gode spørgsmål er, om vi kan mobilisere en lyst til flere af den slags varer, nu hvor udsalget er skudt i gang, siger Morten Granzau, der er underdirektør i Dansk Industri.