DF opgiver SAS: Forlader aftale om statens ejerskab

Efter nyheden om piloternes strejke i SAS har Dansk Folkeparti forladt den aftale, som finansminister Nicolai Wammen (S) i juni lavede om et fortsat aktivt dansk ejerskab af SAS.

Bag aftalen stod regeringen og fem andre partier i Folketinget. Men mandag siger et af de fem partier - Dansk Folkeparti - altså stop.

- Den redningsplan, der ligger for SAS, ser ud til at være meget svær at gennemføre, siger finansordfører René Christensen.

- Nu effektuerer man det her strejkevarsel. Så man har en udgift på et sted mellem 50 og 100 millioner kroner om dagen, som SAS taber. Vi kan jo ikke komme bagefter og putte skatteborgernes penge ind i sådan et selskab.

- Så vi har meddelt finansministeren, at vi ønsker ikke at skattefinansiere et kapitalindskud i SAS.

Aftalens støttes fortsat af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og SF. Derfor er der stadig et bredt flertal i Folketinget bag aftalen.

Dansk Folkepartis exit er i højere grad symbolsk, da René Christensen synes, at have opgivet håbet for, at SAS overkommer sine problemer:

- SAS kan jo ikke overleve, hvis piloterne ikke vil flyve. Når flyvemaskinerne står på jorden, så koster det en formue hver eneste dag. Det er det, vi ser nu, siger han.

Ifølge René Christensen er problemet, at der virker til at være en endeløst behov for penge til SAS' slukne kasse.

- Hvor mange dage skal det her køre? De penge er jo tabt. Så kan vi starte med at eftergive gælden og dække hullet efter strejken. Og så har vi stadig ikke gjort noget godt for selskabet, siger han.

- Med den konflikt SAS har været gennem, kan vi ikke bruge borgernes penge på et indskud i det selskab.

Det er ikke kun Dansk Folkeparti, der er bekymret for SAS' fremtid. Det er man også i dansk erhvervsliv.

Hos Dansk Industri Transport betegner branchedirektør Karsten Lauritzen strejken som 'gift' for SAS' kamp for overlevelse.

- Der er ingen tvivl om, at det er SAS' overlevelse som netværksselskab, der er på spil, siger han.

Dansk Industri har talt for, at staten fortsætter som aktiv ejer af SAS og sikrer, at SAS fortsat gør det nemt at flyve ud af København frem for at skulle forbi et knudepunkt et andet sted i Europa.

- Hvis man kan få et selskab, der kan konkurrere og være et konkurrencedygtigt skandinavisk luftfartsselskab, der opererer ud af København, så er det en god forretning for ikke bare dem, der arbejder med det, men for Danmark som land, siger Karsten Lauritzen.

- Det ser så ikke ud til at lykkes i øjeblikket.

I et skriftligt svar til erhvervsmediet Marketwire skriver finansminister Nicolai Wammen (S), at han ikke vil blande sig en faglig konflikt, men at han håber, parterne finder hinanden hurtigst muligt.