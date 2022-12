DFDS i milliardkøb: Vil styrkes i Storbritannien og Irland

DFDS, der driver logistikvirksomhed og rederi, har torsdag haft tegnebogen fremme og foretaget et milliardkøb af det irske transportselskab McBurney Transport Group.

Handlen har en værdi af 1,2 milliarder kroner, skriver DFDS i en selskabsmeddelelse.

Årets tre bedste økonomi-tips

DFDS, der blandt andet sejler i Nordøsen og over Den Engelske Kanal, skriver i meddelelsen, at købet sker for at styrke de tilbud, som de kan give til kunder i Storbritannien og Irland.

McBurney Transport Group har særligt fokus på at transportere køle- og tørfrostvarer i trailere mellem Irland og Storbritannien.

Virksomheden har også lager- og distributionstjenester, men det er særligt transporten af kølevarerne, som DFDS fremhæver i sin meddelelsen.

Helt lovligt: Her er alle skattefinterne

Annonce:

- Købet af McBurney Transport Group medfører en betydelig styrkelse af de løsninger, vi kan tilbyde kunder på øen Irland og i Storbritannien - særligt i forhold til den stabile fødevaresektor, siger topchef Torben Carlsen i meddelelsen.

McBurnley transporterer hvert år mere end 100.000 trailere over Det Irske Hav mellem Irland og Storbritannien. Der er over 800 ansatte og en flåde på 400 lastbiler og 1360 trailere.

Selskabet er blevet grundlagt af Norman McBurney, der giver udtryk for at være tryg ved DFDS' ejerskab.

- Jeg er overbevist om, at vores loyale og dedikerede medarbejdere vil være trygge og tilfredse efter denne transaktion, siger han i DFDS' meddelelse.

McBurnley vil føje 1,3 milliarder kroner til koncernens regnskab. Til sammenligning lød omsætning i DFDS' logistikafdeling på 8,6 milliarder kroner i årets ni første måneder.

Rente-hop: Her kan du investere