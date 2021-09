DI: Gældsstrid i USA er mere politisk end økonomisk

At trække stregen i sandet på gældsloftet er en risikabel strategi.

Sådan lyder vurderingen fra DI's chef i USA, Louis Funder, af den amerikanske gældsstrid. Her ønsker Demokraterne i Senatet at hæve gældsloftet, mens Republikanerne blokerer for det.

- USA er ved at rejse sig ovenpå et hårdt covid-19-forløb, og arbejdsløsheden er nu endelig omkring fem procent. Det sidste, landet har brug for nu, er usikkerhed omkring økonomien og den uro, det kan føre med sig, siger Louis Funder.

Tirsdag advarede den amerikanske finansminister, Janet Yellen, om, at USA risikerer snart at mangle penge i statskassen, hvis Kongressen ikke hæver loftet for, hvor meget staten må låne.

Om tre uger - den 18. oktober - kan regeringen løbe tør for muligheder for at betale sine forpligtelser, hvis loftet for gælden ikke hæves, advarede Yellen.

At hæve gældsloftet er ikke noget sjældent fænomen i amerikansk politik, påpeger Louis Funder.

Det er således blevet hævet tæt på 80 gange siden 1960'erne, herunder et par gange under tidligere præsident Donald Trump.

Derfor er denne hårdknude også mere af politisk end økonomisk karakter, vurderer DI-chefen.

Ifølge ham hænger den manglende republikanske opbakning sammen med, at præsident Joe Biden forsøger at mønstre opbakning til sine to store indenrigspolitiske satsninger.

Det gælder infrastrukturpakken og den såkaldte Build Back Better Plan, der blandt andet afsætter penge til uddannelse, klima og sociale tiltag.

- Republikanerne synes kort sagt, at der bliver brugt for mange penge, siger Louis Funder.

Afhængigt af, hvor langt forløbet bliver, og hvordan de finansielle markeder reagerer, så risikerer gældsstriden at svække tilliden til, om USA er i stand til at betale renter og afdrage på sin gæld, vurderer Louis Funder.

Og det kan i sidste ende få betydning for renterne.

- Lykkes det ikke at hæve gældsloftet, vil det i første omgang gå ud over offentligt ansatte og diverse overførsler, men virksomheder, som har det offentlige USA som kunde, kan også risikere at blive ramt, fordi der skal spares over hele linjen, siger Louis Funder.

En nedlukning af statsapparatet kan risikere at ske hurtigere end 18. oktober.

Fredag i denne uge indledes det nye budgetår nemlig. Men der er endnu ikke en budgetaftale på plads.

Det betyder, at store dele af USA's økonomi risikerer at gå i stå natten til fredag.