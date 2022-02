DI-medlemmer raser: 'Det bør give sparket'

Der har indtil nu været musestille fra toppen af Dansk Industri, når det gælder deres næstformand i DI Digital, Sahra-Josephine Hjorth.

Ekstra Bladet har ellers blandt andet afsløret, at hun har pyntet sig med en ikkeeksisterende ph.d.-titel, at en flot udtalelse fra CBS om hendes virksomhed Canopylab i virkeligheden kom fra en privat investor og aktionær i firmaet - samt at hun slynger om sig med vilde påstande om efterspørgslen under corona.

Men nu mener flere medlemmer af DI Digital, at hun ikke kan fortsætte i sin indflydelsesrige position.

Investorer stikker af

Ekstra Bladet har været i kontakt med 15 virksomheder, der alle er medlem af DI Digital. Ingen af dem har ønsket at bakke Sahra-Josephine Hjorth op.

Til gengæld mener flere af dem, at Dansk Industri må skride til handling.

Én af dem er Michael Lunding Smith, der er direktør i 3P Technology.

- Dansk Industri bør gå ud og tage skarp afstand fra det her, siger han meget klart til Ekstra Bladet.

- Vi er i gang med at patentere noget software, og sådan en sag kan jo gøre, at det hele falder til jorden, og investorerne stikker af.

Lunding Smith mener i øvrigt, at der kun er én løsning fra Dansk Industris side.

- Kan hun blive siddende som næstformand?

- Nej. Aldrig. Det bør give sparket lige med det samme. Man kan ikke have sådan en person siddende på sådan en post. Det går bare ikke, siger han.

Giver ingen mening

Han er dog ikke den eneste, der mener, at Sahra-Josephine Hjorth bør fratages sit næstformandskab i den magtfulde organisation. Der gør direktør i Benchmarked Mikkel Sieck Høpner, også.

- Hun skal jo ikke blive siddende der, hvor hun er. Ellers synes jeg da også bare, at jeg har en ph.d., siger han om Ekstra Bladets afsløring af ph.d.-fusk.

- De (DI Digital, red.) bliver nødt til at afsætte hende. Ellers giver det jo ingen mening, at man har en akademiker på posten.

Mikkel Sieck Høpner mener ikke, at man kan have en næstformand siddende, som har talt usandt om sin egen akademiske baggrund.

- Jeg har selv gået på universitetet, så jeg synes, det er noget pjat, at der er nogen, der render sådan rundt. Det skal man lade være med, siger han.

Kræver sagen undersøgt

Flere medlemmer af DI Digital kommer også med en skarp opfordring til Dansk Industri om at røre på sig og undersøge de ting, Ekstra Bladet har afsløret.

En af dem er direktør i CommuteApp Henrik Jespersen. Han har fulgt med i Ekstra Bladets dækning, og han mener, at Dansk Industri må handle.

- Jeg ville forvente, at Dansk Industri undersøger sagen grundigt. Hvis der hold i anklagerne, som noget jo tyder på, så ville jeg ikke kunne lade mig repræsentere af hende. Det er helt åbenlyst, siger han.

- Man kan ikke lade sig repræsentere af mennesker, hvor der er lagt op til, at der snydes på vægtskålen.

Også Henrik Legind Larsen, der er direktør i Legind Technologies, mener, at Dansk Industri skal undersøge det.

- DI må jo undersøge sagen. Hvis hun er blevet valgt på falske vilkår, så går det jo ikke. Så må DI jo afgøre, hvad der så skal ske, siger han.

Lørdag kunne Ekstra Bladet også afdække, hvordan Sahra-Josephine Hjorth kommer med mystiske og helt modsatrettede fortællinger om sit firma Canopylab.

DI: Vi lytter altid

Ekstra Bladet har ad flere omgange forgæves forsøgt at få et interview med en repræsentant fra Dansk Industri. Og heller ikke denne gang er der den store lyst til at tale om næstformanden for DI Digital.

Ekstra Bladet har fået følgende korte skriftlige citat fra DI’s pressetjeneste:

'Medlemmer af DI Digitals bestyrelse er til enhver tid demokratisk valgt på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan deltage og gøre deres stemme hørt. Vi lytter naturligvis altid til vores medlemmer, og dialogen med dem i almindelighed, og om andre medlemmer i særdeleshed, er noget, vi tager i fortrolighed med dem.'

Sahra-Josephine Hjorth har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.