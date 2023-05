Dieselskandale: Audi-boss indrømmer bedrageri

Den flere år gamle dieselskandale har tirsdag fået en ny drejning.

Den tidligere Audi-direktør Rupert Stadler har ved en regional domstol i München indrømmet anklagerne om svindel, der har været rettet mod ham og resten af bestyrelsen i VW siden 2015.

Han er dermed det første bestyrelsesmedlem, der har erkendt anklagerne om bedrageri i forbindelse med sagen om manipulerede CO2-emissioner fra bilproducenten VW, hvor bilernes udledning blev pyntet grønne.

Det skriver tyske Der Spiegel.

Slipper for fængsel

Ifølge det tyske medie var den tidligere Audi-direktør blevet lovet af den tyske økonomiske domstol, at han kunne slippe for en tur i brummen. Hvis han altså tilstod de omfattende anklager og betalte en erstatning på 1,1 millioner euro af egen lomme.

Stadler har ellers siden 2016 stået standhaftigt fast på sin uskyld. Men efter det nye tilbud blev lagt frem, valgte han i maj at melde ud, at han havde intentionen om at erklære sig skyldig.

Og tirsdag faldt den endelige tilståelse, der blandt andet lød på, at han har kendt til de manipulerede emissioner siden 2016, men lod salget af de manipulerede biler fortsætte i stedet for at informere producentens handelspartnere om sagen, skriver Bild.

