Direktør fik gratis luksuslejlighed

Kæmpe lejlighed midt i København med syv altaner og udsigt til Christiansborg blev ifølge kurator stillet kvit og frit til rådighed for Scanleasing-direktør

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte her.

208 af Københavns fineste kvadratmeter med udsigt til Christiansborg blev ifølge kurator i Scanleasing Boris Frederiksen stillet kvit og frit til rådighed for Ulrick Havndrup, mens denne var økonomidirektør i Scanleasing og bestyrelsesmedlem i selvsamme selskab.

Det fremgår af en kendelse fra Skifteretten i Kolding.

Men nu kræver kurator 1,2 millioner kroner tilbagebetalt af Ulrick Havndrup, som Boris Frederiksen mener har handlet i ond tro i forhold til selskabets interesser.

Lejligheden ligger ud til søerne midt i Danmarks hovedstad, og den er blevet lejet af Jeudan, en af Danmarks største ejendomsvirksomheder.

33.000 kr. pr. måned

Af Jeudans udlejningsmateriale fremgår det, at selskabet normalt tager en husleje på 33.000 kroner pr. måned for lejligheden, der har syv altaner, elevator og kæmpe badekar, hvorfra der er udsigt over København.

Af kendelsen fra skifteretten fremgår det, at Ulrick Havndrup tilsyneladende har skiltet på sin Instagram-profil med luksuslejligheden, hvilket kurator har taget med som dokumentation for påstanden om, at han har benyttet luksuskvadratmeterne kvit og frit.

Ulrick Havndrup bestrider kravet. Ekstra Bladet har spurgt, om han ønsker at fortælle, hvordan det hænger sammen. Men kortfattet lyder det:

– Det har jeg ingen kommentar til.