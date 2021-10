Direktør for Landbrug & Fødevarer stopper

Anne Arhnung har opsagt sin stilling som adm. direktør i Landbrug & Fødevarer med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser den nu afgående direktør i en pressemeddelelse ifølge TV 2.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Landbrug & Fødevarer, at Anne Arhnung er stoppet.

Uenig med den øverste ledelse

I pressemeddelsen fortæller Anne Arhnung, at hun har opsagt sin stilling på grund af uenighed med den øverste politiske ledelse om håndteringen af krænkelsessagerne i DanBred.

- Jeg har, siden denne sag kom til mit kendskab i begyndelsen af sommeren, rådgivet Landbrug & Fødevarers øverste politiske ledelse til at handle ansvarligt ud fra det kodeks for god virksomhedskultur, som jeg selv har stået i spidsen for at implementere i Landbrug og Fødevarers organisation.

- Der har på intet tidspunkt været tvivl eller inkonsistens i min ageren eller i min rådgivning om, hvordan denne sag burde have været håndteret. Desværre har et flertal i den politisk valgte ledelse – mine arbejdsgivere – ikke lyttet til mig, skriver Anne Arhnung i pressemeddelelsen.

Hun oplyser videre, at det ikke er en holdbar situation, hvorfor hun har taget konsekvensen og opsagt sin stilling.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anne Arhnung, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Indleder undersøgelse

Landbrug & Fødevarer oplyser i en pressemeddelelse, at de nu starter en ekstern undersøgelse af blandt andet arbejdskulturen i erhvervsorganisationen.

- I forlængelse af Anne Arhnungs opsigelse har jeg bedt om, at der igangsættes en ekstern undersøgelse af governance og arbejdskultur i Landbrug & Fødevarer, siger Søren Søndergaard, formand i Landbrug & Fødevarer, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er et ønske fra min side, at vi kommer til bunds i det her og tør se indad. Netop for at sikre, at vi bedst muligt forebygger og håndterer sager om grænseoverskridende adfærd, herunder sexisme og krænkelser.

DanBred-sagen

I sommer skrev 18 mellemledere i DanBred et fælles brev, hvor de klagede til bestyrelsen over grænseoverskridende adfærd fra Thomas Muurmann Henriksen. Ifølge mellemlederne havde den nu forhenværende direktør i Danbred i årevis været nærgående over for yngre kvindelige kolleger ved firmafester.

I første omgang fik den tidligere direktør lov til at at beholde sin toppost, efter en intern undersøgelse viste, at der var grundlag for 'alvorlig kritik' af hans 'uacceptable adfærd', men i sidste ende måtte Thomas Muurmann Henriksen trække sig fra sin post.

Efterfølgende blev bestyrelsen i DanBred kastet på porten, da det blev vurderet, at der var sket fejl i den måde, bestyrelsen i selskabet havde ageret på i forbindelse med krænkelsessagerne.

Landbrug & Fødevarer ejer 51 procent af DanBred.