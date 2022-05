Direktør i gigantkonkurs: Jagter ejendomme

Kreditorer kræver 250 millioner kroner af den konkursramte direktør Martin Storm Rasmussen, der blandt andet stod i spidsen for energiselskabet Fauna Energi

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk eller Ryrso@protonmail.com. Henvendelser behandles fortroligt.

Kuratorerne, der behandler 42-årige Martin Storm Rasmussens personlige og hans selskabers konkurs, har indtil videre kun fundet nævneværdige værdier i form af ejendomme.

Det fremgår af kuratorernes redegørelser til Martin Storm Rasmussens kreditorer.

De to kuratorer har lagt hånd på i alt seks ejendomme rundtomkring på Sjælland, men derudover er det småt med aktiver i de mange selskaber, som Martin Storm Rasmussen indtil for nylig var hel eller delvis ejer af.

- I de fleste af selskaberne har der ikke kunnet konstateres nævneværdige værdier. I nogle få af selskaberne er der konstateret midler, men i disse selskaber er der typisk også flere kreditorer, så det er ikke umiddelbart fra disse selskaber, at der kan forventes at fremkomme større beløb til kreditorerne i Martin Storm Rasmussens konkursbo.

- Der er på nuværende tidspunkt kun konstateret reelle aktiver i form af flere ejendomme, siger kurator og advokat Peter Wedel Ranch Krarup.

Der er tale om ejendomme beliggende i henholdsvis: Frederikssund, Ølstykke, Charlottenlund, Ølsted, Dronningmølle og Ruds Vedby.

250 millioner

Ejendommene alene kommer dog næppe til at gøre en afgørende forskel for Martin Storm Rasmussens 39 kreditorer, der kræver hele 250,8 millioner kroner af den tidligere direktør.

De offentlige vurderinger af ejendommene samt deres tilhørende grunde beløber sig ifølge tinglysningen til 11 millioner kroner.

Kreditorerne i boet i har lånt Martin Storm Rasmussen penge med lovning om høje, i nogle tilfælde tocifrede, renter på lånene, der ofte skulle tilbagebetales inden for relativt få måneder.

Muligt svig

Flere investorer har løbende fået deres investeringer med den lovede fortjeneste retur, hvorefter de senere hen har investeret igen. Men kuratorerne undersøger, om der er foregået såkaldt pyramidesvindel.

Kuratorerne har nemlig konstateret, at nogle investorer er blevet betalt med andre investorers indskud, og det ser således ud til, at Martin Storm Rasmussen ikke har brugt investorernes midler som aftalt, fortæller Peter Wedel Ranch Krarup.

Flere af de lån og afkast, der er udbetalt op til konkursen, vil derfor sandsynligvis kunne kræves tilbagebetalt til konkursboet.

- Der er flydt store beløb frem og tilbage mellem långiverne og Martin Storm Rasmussen og hans selskaber helt op til konkursen. Vi har allerede nu kunnet konstatere, at der er visse investorer, der har modtaget store betalinger kort før konkursen, og at midlerne til at foretage disse betalinger stammer fra andre investorers indbetalinger.

- Disse betalinger er selvfølgelig noget, som vi vil se nærmere på med henblik på at vurdere, i hvilket omfang disse betalinger vil kunne omstødes. Af de betalinger, som allerede kan konstateres foretaget, er der en overvejende sandsynlighed for, at der vil kunne komme ikke helt ubetydelige beløb ind til fordeling blandt kreditorerne, siger Peter Wedel Ranch Krarup.

Frem og tilbage

Der er flydt meget store millionbeløb gennem Martin Storm Rasmussens cirka 30 selskaber op til konkursen, og kuratorerne har derfor hyret en revisor til at analysere pengestrømmene.

Martin Storm Rasmussen var til det sidste direktør i blandt andet i det skandaleombruste energiselskab Fauna Energi, der flere gange tidligere er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for vildledning og ulovlige opkald til forbrugere.

Fauna Energi overdrog kort inden konkursen alle sine kunder til selskabet Velkommen A/S. Kuratorerne undersøger også, om det kan omstødes.

På det første møde, som de to kuratorer havde med Martin Storm Rasmussen, fortalte han så alvorlige ting, at kuratorerne kontaktede politiet, som afhentede den konkursramte direktør med det samme.

Hvad direktøren fortalte, som fik både kuratorer og politiet til at reagere prompte, er uvist.

Ekstra Bladet har i flere omgange forsøgt at komme i kontakt med Martin Storm Rasmussen, men det er ikke lykkedes. Til Børsen har han tidligere sagt, at han samarbejder med kuratorerne, og at der er ' flere lag' i sagen end det, der har været fremme.