Direktør konkurs: Hentet af politiet

Ved du noget? Kontakt Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk.

Direktør i Fauna Energi Martin Storm Rasmussen og hans holdingselskab MSAC Holding blev mandag erklæret konkurs med krav fra kreditorer på over 200 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

Af en redegørelse til kreditorerne, som mediet er i besiddelse af, fremgår det, at kuratorerne hurtigt blev opmærksom på mulige lovbrud i selskaberne.

'Efter at have gennemgået konkursboets aktiver og passiver fandt kuratellet anledning til, henset til de konstaterede mulige strafferetlige forhold, at rette henvendelse til Københavns Politi, der herefter indfandt sig og afhentede skyldneren,' lyder det i kuratorernes redegørelse.

At politiet rykker ud så hurtigt i konkurssager er ganske usædvanligt, understreger kurator i boet Peter Wedel Ranch Krarup.

'Det er særdeles usædvanligt, at man allerede første dag efter et par timers møde i en konkursbehandling finder anledning til at lave en indberetning til politiet, og at skyldneren bliver afhentet kort tid efter,' siger han.

Energiselskab

Martin Storm Rasmussen er i forbindelse med konkursen også fjernet som direktør i en lang række andre selskaber, blandt andet energiselskabet Fauna Energi, der tidligere hed Norström.

Forbrugerombudsmanden har flere gange politianmeldt energiselskabet for vildledning af kunder og ulovligt telefonsalg, og at dømme ud fra Fauna Energis Trustpilot-side, har kundetilfredsheden ikke just været i top.

2,2 stjerner lyder de samlede anmeldelser på ved Trustpilot, og Fauna Energis kunder overgik fredag til konkurrenten Velkommen.

Martin Storm Rasmussen har ikke ønsket at kommentere sagen over for Børsen.