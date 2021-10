Diskret rigmand tjener fem milliarder på aktier

Coloplast-arvingen Niels Peter Louis-Hansen har haft et fremragende år økonomisk - fem mia. kr. i overskud

Selvom mange danskere har høstet store gevinster på aktiemarkedet det seneste år, er det dog ingenting i forhold til milliardæren Niels Peter Louis-Hansen, der er en af landets absolut rigeste.

Coloplast-arvingen har således tjent svimlende fem mia. kr. i løbet af det seneste regnskabsår i sit private selskab N.P. Louis-Hansen Aps.

Det viser et spritnyt regnskab for perioden maj 2020 - april 2021.

Udover at have omkring 20 procent af aktierne i Coloplast, er Niels Peter Louis-Hansen også storaktionær i medico-selskabet Ambu.

Bedre end ventet

I regnskabet jubler han - vel at mærke på regnskabssprog - også over resultatet.

'Årets resultat betragtes som særdeles tilfredsstillende og over det forventede. Årets positive resultat kan primært henføres til positive kursreguleringer på investeringer'.

Han forventer dog ikke, at udviklingen vil fortsætte i det kommende år.

'For regnskabsåret 2021/22 forventes et væsentligt lavere resultat. Årets resultat for 2021/22 vil i vid udstrækning være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder'.

Hvis man ser på Ambus kursudvikling, ser det da heller ikke godt ud lige for tiden. Medico-selskabets aktiekurs er halveret, siden den toppede i april.

Niels Peter Louis-Hansen er søn af Aage og Johanne Louis-Hansen, der i 1957 stiftede Coloplast efter at have taget patent på verdens første selvklæbende stomipose. Niels Peter Louis-Hansen trådte ind i bestyrelsen allerede som 21-årig i 1968 - to år efter sin fars død.

Ifølge Berlingske Business' seneste undersøgelse over de 100 rigeste i Danmark, er familien Louis-Hansens formue opgjort til omkring 81 mia. kr, hvilket gør dem til den anden mest velhavende familie.

Udsat for hjemmerøveri

Niels Peter Louis-Hansen bor sammen med sin hustru i et palæ i Vedbæk ved siden af den kendte rigmand Karsten Ree.

Her var de tilbage i marts 2015 udsat for et groft hjemmerøveri, da en mand trængte ind og truede dem til at overføre 2,5 mio. kr. til en bestemt bankkonto.

Heldigvis havde politiet let ved at spore kontoen og en 35-årig færing blev anholdt og senere dømt for hjemmerøveriet.