Disney mister millioner af abonnenter

Det seneste kvartal har Walt Disneys streamingtjeneste, Disney+, mistet to procent af abonnenterne.

Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, der er blevet offentliggjort onsdag aften dansk tid.

På trods af nedgangen i abonnenter tabte Disney i det seneste kvartal dog 400 millioner dollar mindre på streamingtjenesten end kvartalet inden.

Det er en stigning i abonnementsprisen og et mindre marketingbudget, der fører til, at Disney ved udgangen af årets andet kvartal taber 659 milliarder dollar mod 1,1 milliarder dollar i sidste kvartal på streamingtjenesten.

I kvartalet har Disney omsat for 21,82 milliarder dollar, hvilket er lidt mere end analytikernes forventninger, der var 21,79 milliarder dollar.

- Vi er glade for vores resultat i dette kvartal, herunder forbedret finansiel præstation fra vores streamingforretning, der reflekterer de strategiske forandringer, vi har lavet i selskabet for at omgruppere Disney til at opnå vedvarende vækst og succes, lyder det fra Disneys administrerende direktør, Bob Iger.

Antallet af abonnenter på Disney+ er faldet med fire millioner fra det forrige kvartal, så der nu er 157,8 millioner abonnenter.

De fleste opsigelser kommer, fordi Disney+ i Indien har mistet rettighederne til at vise kampe fra Indiens bedste cricketliga.

Disney mistede også 300.000 abonnenter i USA og Canada, da det satte prisen op i december.

De forlystelsesparker, som Disney driver har også tjent dem gode penge. Faktisk har de indbragt 23 procent flere penge end samme tid sidste år.

Topchefen Bob Iger afbrød sin pension og kom tilbage til Disney sidste år. Han annoncerede i februar en modernisering af Disney, der skal sænke selskabets udgifter med 5,5 milliarder dollar.

Det skal blandt andet ske ved at fyre 7000 medarbejdere.