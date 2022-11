Disneys topchef stopper omgående

Bob Chapek stopper som topchef i Disney med omgående virkning, og det bliver Robert Iger, der overtager posten.

Det skriver underholdningskoncernen i en pressemeddelelse ifølge det amerikanske medie CNBC.

Iger var topchef fra 2005 til 2020, hvor Bob Chapek overtog posten.

Men blot to år senere har Bob Chapek forladt posten, og i meddelelsen lyder det, at Robert Iger tiltræder med øjeblikkelig virkning.

Ændringen kommer, få dage efter at Bob Chapek sagde, at han har planer om at gennemføre besparelser i selskabet, skriver CNBC.

Planerne lød blandt andet på ansættelsesstop og afskedigelser.

- Vi takker Bob Chapek for hans tjeneste i Disney i løbet af hans lange karriere - herunder at have navigeret selskabet gennem de hidtil usete udfordringer i løbet af pandemien, siger Susan Arnold, der er bestyrelsesformand i Disney, i meddelelsen.

Annonce:

- Bestyrelsen har konkluderet, at mens Disney tager hul på en tiltagende kompliceret periode, hvor branchen forandrer sig, er Robert Iger i en unik position i forhold til at føre selskabet gennem denne afgørende periode.

8. november kom Disneys regnskab for fjerde kvartal. Regnskabet viste, at Disney er lykkedes med at skaffe 12,1 millioner nye abonnementer til streamingtjenesten Disney+.

Dog er omkostningerne til selskabets streamingafdeling mere end fordoblet det seneste år.

I meddelelsen for Disney fremgår det, at Robert Iger har sagt ja til at fungere som topchef i to år. Han har desuden fået mandat til at finde en arvtager i tæt samarbejde med selskabets bestyrelse.

Ifølge CNBC er Robert Iger en vellidt figur i Disney. Han stod blandt andet i spidsen, da Disney overtog Pixar og Marvel.

Begge dele ses som store succeser, der har tjent mange penge til Disney.