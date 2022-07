Domstol giver SAS grønt lys til at indlede rekonstruktion i USA

Ved første høring i en retssal i New York har luftfartsselskabet SAS torsdag fået grønt lys til at indlede en rekonstruktion af selskabet i USA under konkursbeskyttelse i en såkaldt chapter 11-proces.

Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Det betyder, at SAS kan fortætte med at holde gang i driften og udbetale løn, mens processen står på.

- Vi vil fortsat fokusere på at give vores kunder den service, de er vant til, samtidig med at vi accelererer arbejdet med at implementere vigtige dele af vores omfattende SAS Forward transformationsplan, siger SAS' topchef, Anko van der Werff, i en pressemeddelelse.

Lige i øjeblikket er der dog mange af SAS' kunder, der ikke får den sædvanlige service.

En omfattende pilotstrejke i selskabet gik torsdag ind i sit tredje døgn. Så længe den varer, påvirkes omkring 30.000 passagerer om dagen, fordi omkring halvdelen af SAS' afgange aflyses.

Forhandlingerne med piloterne kører i et separat spor sideløbende med chapter 11-processen. Det siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, som kalder godkendelsen for et meget vigtig for SAS.

- Det er et meget vigtigt skridt med det kæmpe arbejde, man har lagt i at komme ind i den her konkursbeskyttelse. Det havde været et kæmpe tilbageslag for selskabet, hvis ikke det havde fået godkendelsen.

- Nu kan man sætte sig ned og starte med at lægge tryk på långiverne og forsøge at få dem til at eftergive noget mere af gælden, siger han.

Tirsdag meddelte SAS, at selskabet havde ansøgt om konkursbeskyttelse i USA. USA har vide regler for konkursbeskyttelse, og selskaber kan ansøge om processen i USA, selv om hovedkvarteret er i et andet land.

Ifølge SAS faldt valget på USA, fordi reglerne der betyder mindst mulig forstyrrelse af den daglige drift.

SAS arbejder på at få gennemført spareplanen SAS Forward, der ifølge selskabet er en forudsætning for, at SAS kan overleve.

Planen indebærer blandt andet, at der skal findes for 7,5 milliarder svenske kroner årligt. Det svarer til 5,3 milliarder kroner.

Konkursbeskyttelsen skal 'bygge en mur' omkring SAS, mens selskabet forsøger at presse dets kreditorer til at eftergive gæld. Det gælder for eksempel leasingselskaber, forklarer Jacob Pedersen.

Chapter 11-processen er ikke fremmed for SAS' topchef, hollænderen Anko van der Werff.

Han var tidligere topchef i det colombianske flyselskab Avianca, som under coronakrisen ligeledes ansøgte om chapter 11 i USA, og som på den måde kom ud af krisen.