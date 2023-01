Drømmestart på 2023 for danske C25-virksomheder

Kursfald, rentehop og stigende inflation. 2022 var alt andet end et lykkebringende år for virksomhederne i det toneangivende danske aktieindeks, C25, som faldt 13,5 procent for året.

Dermed var 2022 et ganske rædderligt år for det danske eliteindeks, som i årene 2020 og 2021 steg henholdsvis 33 og 17 procent.

I november lukkede indekset endda med det laveste niveau målt siden coronaåret 2020.

Indekset, der tæller de 25 mest omsatte danske aktier, åbnede dog mandag morgen med grønne tal hele vejen rundt.

Hele otte danske virksomheder har oplevet en kursstigning på mere end to procentpoint, hvor GN Store Nord og medicinalvirksomheden Ambu er blandt de helt store højdespringere.

Også giganten Mærsk har flotte grønne tal med kursstigninger på omkring tre procent i både A.P. Møller Mærsk A og B.

