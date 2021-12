DSB indfører gratis julerefundering efter smittehop

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

DSB indfører gratis refundering af kort og billetter frem til 9. januar på grund af den stigende coronasmitte. Det fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

Normalt er der et gebyr forbundet med, at billetter skal refunderes, ligesom de billige orange-billetter ikke kan refunderes. Men det ændres altså for jule- og nytårsperioden.

- Det gør vi for at sikre vores kunder en tryghed. Mange er usikre på, hvordan det udvikler sig. Kommer der smitte i vores egen familie, og er vi nødt til at ændre på vores jul eller transporten?

- Nu kan man trygt købe en julebillet, og man kan endda også få en billig orange-billet, der kan refunderes, hvis planerne ændrer sig med kort varsel, lyder det fra informationschefen.

Det nye tiltag gælder både kort og billetter. Det gælder alt fra almindelige billetter og kort til pladsbilletter.

Man kan både refundere billetten i DSB-appen og på DSB's hjemmeside.

DSB har også tidligere under coronakrisen brugt tiltaget, men det blev fjernet igen, da smittetallene var lave, og restriktionerne i samfundet ophørte.

- Der er tale om noget, der er særligt netop i forbindelse med smitten, og at regeringen er kommet med nye tiltag og anbefalinger, siger Tony Bispeskov.

I de seneste fem dage har smittetallet dagligt været over 6000, og 472 smittede er fredag indlagt.

Smittetallene har fået regeringen til at indføre en række restriktioner i samfundet. For eksempel skal man bære mundbind i offentlig transport.