DSV laver rekordoverskud

Den danske transportkoncern DSV har haft et forrygende 2021.

Stigende indtægter fra fragt af varer har været med til at give selskabet det største overskud nogensinde. Det fremgår af selskabets årsregnskab.

DSV tjener sine penge på at fragte varer hele vejen fra afsender til modtager. Det sker globalt og til lands, til vands og i luften.

På grund af sin forretningsmodel er DSV med til at sikre det, man kalder for forsyningskæden. Det er den, der sikrer, at der ikke er nogen, som pludselig står og mangler en specifik vare eller lignende.

Behovet for at holde gang i forsyningskæden på trods af coronaudbruddet har sidste år medvirket til, at DSV har omsat for 182,3 milliarder kroner.

Det er en rekordhøj omsætning for selskabet, der også på indtjeningen kan glæde sig over en rekord. Overskuddet lyder således på 11,3 milliarder kroner og er det største nogensinde for DSV.

- Udfordrede forsyningskæder, flaskehalsproblemer på søfragt og rekordhøje fragtrater har været centrale temaer i 2021, og vores medarbejdere har arbejdet hårdt for at finde løsninger for vores kunder og få godset frem.

- Under disse svære markedsvilkår er vi glade for at kunne præsentere et stærkt regnskab for 2021, siger Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør i DSV, i en kommentar til regnskabet.

For 2022 venter DSV fortsat vækst. Det baserer sig på en forventning om en global økonomisk vækst på omkring 4 procent og en vækst på transportmarkederne på samme niveau.

I forhold til den nuværende situation med flaskehalse, kapacitetsmangel og høje fragtrater forventer DSV, at den vil fortsætte et godt stykke ind i 2022.

- Presset på kapaciteten vil måske gradvist begynde at lette i andet halvår, skriver DSV i regnskabet.

DSV er målt på flere parametre, blandt andet omsætning og medarbejdere, en af de største danske virksomheder.

Samlet har DSV mere end 75.000 medarbejdere på verdensplan. En del af de medarbejdere er kommet fra selskabet Global Integrated Logistics (GIL) fra Kuwait, som DSV opkøbte i foråret 2021.

Opkøbet har bragt DSV i top tre i verden inden for sin branche.