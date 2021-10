DSV's overskud mere end fordoblet

En større efterspørgsel på at få fragtet varer giver øget aktivitet for den danske transport- og logistikvirksomhed DSV Panalpina.

Det viser selskabets regnskab for tredje kvartal, der er offentliggjort tirsdag.

DSV Panalpina tjener penge på at flytte varer til lands, til vands og i luften. Det er en global forretning, og selskabet er en af de største inden for sit fag.

I regnskabet skriver DSV Panalpina, at det oplever større transportvolumener - altså at der fragtes flere varer - og højere fragtrater. Fragtraterne er de penge, som selskabet bliver betalt for at fragte varerne.

For omsætningen har det i tredje kvartal givet en vækst på 76 procent til 49,6 milliarder kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

Endnu større er væksten for overskuddet, der er mere end fordoblet i år til 3,2 milliarder kroner.

Foto: Ivan Boll

Ifølge Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV Panalpina, er resultaterne kommet i hus på trods af markedsudfordringer.

Konsekvenser af den globale coronanedlukning kan således stadig mærkes ved, at der er fyldte havne rundt om i verden samt en mangel på komponenter.

- Transportmarkedet fortsætter med at være karakteriseret ved disruption og ubalance, som skaber ekstraordinære udfordringer for vores kunder og os selv.

- Under de ekstraordinære markedsforhold er vi glade for at kunne rapportere solide resultater på tværs af alle divisioner, siger Jens Bjørn Andersen.

I august afsluttede DSV Panalpina opkøbet af Global Integrated Logistics (GIL) fra Kuwait.

Den købte virksomhed har 17.000 ansatte, og DSV Panalpina har nu samlet 75.000 ansatte og en årlig omsætning på 160 milliarder kroner.

Med opkøbet på plads er DSV Panalpina rykket en plads frem på listen over verdens største transport- og logistikkoncerner.

Selskabet er nu nummer tre efter efter schweiziske Kuehne + Nagel og tyske DHL.

DSV Panalpina startede i 1976 som en sammenslutning af ti vognmænd, men er siden altså blevet en af verdens største koncerner i sin branche.

Selskabet er målt på omsætning Danmarks tredjestørste virksomhed efter A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk.