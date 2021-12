Dyr dag for Novo-aktionærer: Taber mandag 11,7 procent

Novo Nordisk-aktien lukker mandag med et fald på 11,7 procent.

Faldet betyder, at aktionærerne i Novo samlet har tabt 204,5 milliarder kroner i aktieværdi ifølge Marketwire.

Aktiedykket skyldes problemer med en leverandør i USA og vil påvirke salget af Novo Nordisks fedmemiddel Wegovy i 2022. Det oplyste Novo Nordisk fredag aften.

Ifølge Marketwire skal man tilbage til oktober i 2016 for at finde et aktiedyk i samme størrelsesorden. Der faldt aktien 15 procent.

Dagens fald er det syvende største for Novo-aktien siden 1995.

Ifølge Novo Nordisk har leverandøren, der fylder sprøjter med midlet, midlertidigt stoppet sine leverancer. Det skyldes, at leverandøren har problemer med 'god fremstillingspraksis'.

Fedmemidlet ventes at være en af Novos store sællerter i de kommende år, men Novo forventer ikke at kunne få ret mange nye patienter til at begynde på midlet i første halvdel af 2022 på grund af problemerne.

Det store kursfald til Novo Nordisk skal ses i lyset af, at aktien er steget massivt gennem 2021 - blandt andet på grund af et højere end ventet salg af netop fedmemidlet Wegovy.

Trods kursfaldet mandag er Novo-aktien alene i år steget med knap 60 procent.

Ved indgangen til året havde Novo Nordisk en markedsværdi på omkring 750 milliarder kroner.

C25-indekset lukkede desuden med et fald på 1,9. Her var det ifølge Marketwire kun en håndfuld aktier, der ikke faldt i værdi.

Aktiemarkedet er præget af stor usikkerhed, da spredningen af omikronvarianten af coronavirus har øget frygten for endnu flere restriktioner verden over.